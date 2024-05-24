Швейцарія закриє небо над містом, де відбуватиметься Саміт миру

Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня

Уряд Швейцарії схвалив рішення щодо тимчасового закриття повітряного простору над містом Бюргеншток, де проводитиметься Глобальний саміт миру 15-16 червня. Про це повідомляється на сайті уряду. Зазначається, що Військово-повітряні сили країни закриють небо, а Збройні сили – створять допоміжну службу підтримки, щоб доповнити заходи безпеки.

«Цей захід необхідний для забезпечення безпеки міжнародної конференції високого рівня. Згідно з міжнародним правом, Швейцарія зобов'язана забезпечити безпеку гостей, які потребують особливого захисту», – йдеться в повідомленні.

Безпольотна зона діятиме з 08:00 13 червня до 20:00 17 червня. Повітряний простір міста буде обмежено для руху за правилами візуальних польотів (VFR), некомерційних правил польотів за приладами (IFR), а також – для безпілотних літаків.

Влада також схвалила розгортання до 4 тисяч військовослужбовців для підтримки безпеки у місті під час проведення зустрічі світових лідерів.

Минулого тижня стало відомо, що зі 160 запрошених на Саміт миру країн та організацій участь підтвердили пів сотні. Цікаво, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден залишається останнім серед лідерів країн G7, хто ще не прийняв запрошення взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії. Про це на брифінгу заявив радник Білого дому Джейк Салліван. Разом з тим у США поки не можуть підтвердити особисту участь президента у саміті. Радника Білого дому запитали журналісти, чи збирається Байден брати особисту участь у саміті. Салліван відповів, що на сьогодні він не може нічого анонсувати щодо участі Байдена.

До слова, Україна хоче, щоб Китай приєднався до саміту миру в Швейцарії, оскільки Пекін має вплив на Росію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP, яке цитує CNN. Глава держави закликав Китай і країни світу, що розвиваються, взяти участь у саміті миру, який наступного місяця приймає нейтральна Швейцарія. На думку президента, Китай має приєднатися до переговорів, оскільки це одна з країн, яка має вплив на Росію.