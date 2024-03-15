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AliExpress опинився під слідством Єврокомісії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
AliExpress опинився під слідством Єврокомісії
Маркетплейс AliExpress підпадає під дію закону ЄС що регулює цифрові послуги
фото з відкритих джерел

 AliExpress заявив, що готовий співпрацювати з Єврокомісією та запропонує необхідні гарантії щодо відповідності чинним стандартам

Єврокомісія ініціювала розслідування щодо можливих порушень відомим китайським маркетплейсом AliExpress, порушень європейського законодавства про цифрові послуги (DSA). Зокрема звинувачення можуть бути щодо ефективності управління ризиками та необхідного безпекового рівня відстеження операцій. Про це повідомила віцепрезидент Єврокомісії з цифровізації Маргрете Вестагер.

«Перевіримо, чи міг AliExpress не обмежити реалізацію небезпечних для здоров’я користувачів, товарів (наприклад, фальшивих ліків, їжі), особливо для неповнолітніх», – зазначила вона.

AliExpress, за повідомленням The Wall Street Journal, відреагував на оголошення розслідування. Компанія повідомила що буде співпрацювати з європейською комісією та запропонує необхідні умови і гарантії щодо відповідності чинним стандартам. Маркетплейс повідомив що вживає заходи для створення безпечних та комфортних умов для всіх споживачів. 

Європейське законодавство визнає маркетплейс AliExpress як дуже великі за обсягом онлайн майданчики для реалізації товарів і послуг. Таким чином компанія підпадає під дію закону ЄС що регулює цифрові послуги. За інформацією компанії вона на сьогодні має понад 100 млн користувачів які звертаються щомісяця для здійснення купівель.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни. AliExpress вважається міжнародним спонсором війни, оскільки продовжує офіційно працювати на території Росії і сплачувати податки у російський бюджет. 

За твердженням НАЗК, ця платформа використовується для реалізації товарів, що вивезені з окупованої частини України.

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Теги: магазин Єврокомісія Європейський союз торгівля

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