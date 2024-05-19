Атака на порт у Новоросійську: з’явилися супутникові знімки
Пошкоджений щонайменше один резервуар на території компанії, яка займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив та олії
У ніч проти 17 травня було атаковано порт у Новоросійську, що в Краснодарському краї РФ. «Радіо Свобода» публікує супутникові знімки з місця удару.
Судячи з кадрів, зроблених 18 травня, на території морського торговельного порту Новоросійська після удару українських дронів у ніч проти 17 травня виникла пожежа.
Супутникові знімки демонструють пошкодження щонайменше одного резервуара на території компанії ВАТ «ІПП», що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив та олії.
Міноборони країни-агресорки стверджувала, що за ніч на 17 травня протиповітряна оборона «знищила і перехопила» 102 безпілотники над територією РФ та Кримом. 51 з них – буцімто було збито над півостровом.
Нагадаємо, що в ніч на 19 травня дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Також, за даними ЗМІ, під удар потрапив місцевий аеродром.
Крім того, в ніч проти 19 травня у Виборзі Ленінградської області РФ пролунали вибухи. Згодом почалася пожежа в районі місцевої нафтобази.
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