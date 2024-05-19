Атака на порт у Новоросійську: з’явилися супутникові знімки

Унаслідок атаки на Новоросійськ 17 травня пошкоджений щонайменше один резервуар на території компанії ВАТ «ІПП»

Пошкоджений щонайменше один резервуар на території компанії, яка займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив та олії

У ніч проти 17 травня було атаковано порт у Новоросійську, що в Краснодарському краї РФ. «Радіо Свобода» публікує супутникові знімки з місця удару.

Судячи з кадрів, зроблених 18 травня, на території морського торговельного порту Новоросійська після удару українських дронів у ніч проти 17 травня виникла пожежа.

Супутникові знімки демонструють пошкодження щонайменше одного резервуара на території компанії ВАТ «ІПП», що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив та олії.

Міноборони країни-агресорки стверджувала, що за ніч на 17 травня протиповітряна оборона «знищила і перехопила» 102 безпілотники над територією РФ та Кримом. 51 з них – буцімто було збито над півостровом.

Нагадаємо, що в ніч на 19 травня дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Також, за даними ЗМІ, під удар потрапив місцевий аеродром.

Крім того, в ніч проти 19 травня у Виборзі Ленінградської області РФ пролунали вибухи. Згодом почалася пожежа в районі місцевої нафтобази.