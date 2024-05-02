Швейцарія хоче запросити Росію на Глобальний саміт миру
Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу на мирний саміт
Швейцарія офіційно запросила на Глобальний саміт миру понад 160 делегацій. Росія не в списку запрошених, однак Швейцарія вважає, що без Москви «немислимо» досягти мирного процесу. Про це йдеться на сайті Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.
Раніше стало відомо, що Росія не зацікавлена брати участь у Глобальному саміті миру.
Водночас у швейцарському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Швейцарія завжди була відкритою щодо запрошення Росії, а також переконана, що без залучення Москви мир «немислимий».
Загалом на прохання України Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу. Серед них – члени G7, G20, БРІКС, інші країни з усіх континентів, а також представники ЄС, трьох міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ та Рада Європи) і двох християнських центрів — Ватикану та Вселенського патріархату Константинополя.
У департаменті закордонних справ Швейцарії пояснили, що відбір запрошених держав має на меті забезпечити «якнайширшу участь високопоставлених представників багатьох держав». Список держав-учасниць оприлюднять лише незадовго перед початком конференції.
Нагадаємо, саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Раніше такі дати називало агентство Swissinfo з посиланням на уряд Швейцарії.
Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.
Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.
Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю».
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