Швейцарія хоче запросити Росію на Глобальний саміт миру

Представники Росії заявляли, що не зацікавлені ​​брати участь у Глобальному саміті миру

Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу на мирний саміт

Швейцарія офіційно запросила на Глобальний саміт миру понад 160 делегацій. Росія не в списку запрошених, однак Швейцарія вважає, що без Москви «немислимо» досягти мирного процесу. Про це йдеться на сайті Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.

Раніше стало відомо, що Росія не зацікавлена ​​брати участь у Глобальному саміті миру.

Водночас у швейцарському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Швейцарія завжди була відкритою щодо запрошення Росії, а також переконана, що без залучення Москви мир «немислимий».

Загалом на прохання України Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу. Серед них – члени G7, G20, БРІКС, інші країни з усіх континентів, а також представники ЄС, трьох міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ та Рада Європи) і двох християнських центрів — Ватикану та Вселенського патріархату Константинополя.

У департаменті закордонних справ Швейцарії пояснили, що відбір запрошених держав має на меті забезпечити «якнайширшу участь високопоставлених представників багатьох держав». Список держав-учасниць оприлюднять лише незадовго перед початком конференції.

Нагадаємо, саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Раніше такі дати називало агентство Swissinfo з посиланням на уряд Швейцарії.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю».