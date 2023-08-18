Bild: Росія, Катар і Туреччина готують нову зернову угоду

У межах нової угоди пропонують постачати «російське зерно» до бідних країн, переважно в Африці

Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню «зернову угоду». Про це повідомляє німецька газета Bild, яка отримала службове листування між МЗС і посольствами Туреччини та Росії з 21 липня по 8 серпня.

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Туреччина виступить як організатор, Катар як спонсор поставок. У межах нової угоди пропонують постачати «російське зерно» до бідних країн, переважно в Африці.

Також із листів випливає, що Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із «зернової угоди».

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Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан просить Росію відновити при цьому колишню угоду, щоб зерно постачали і з України. Анкара також пропонує діяти під егідою ООН. Нову угоду можуть укласти вже цими вихідними в Будапешті. Для цього туди вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов. Туди ж прибуде і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

За інформацією ЗМІ, влада Туреччини обговорює три сценарії розвитку ситуації навколо зернової угоди, реалізація якої була призупинена 17 липня. Підсумки опрацювання питання глава МЗС країни Хакан Фідан планує обговорити з дипломатом країни-агресорки Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, після чого може відбутися зустріч президентів Реджепа Тайіпа Ердогана та Володимира Путіна.

Згідно з першим сценарієм, вихід із ситуації не буде знайдено, що призведе до «загострення (продовольчої – «Главком») кризи», яка не відповідає інтересам Росії, України та США. У такому разі канали діалогу між сторонами будуть повністю закриті, «збільшиться військова напруга». Другий сценарій передбачає «односторонні дії та створення альтернативних маршрутів на основі двосторонніх угод», зокрема постачання сільгосппродукції України через Дунай або наземним шляхом до Європи. За третім сценарієм зерновий коридор відновить функціонування в колишньому форматі після того, як «усунуть деякі занепокоєння Росії». Як пише газета, це «єдина опція, від якої виграють усі сторони і яка дозволить запобігти глобальній продовольчій кризі».