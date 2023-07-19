Нічна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
Ворожі дрони знищені на підступах до столиці
У ніч на 19 липня російські окупанти знову атакували Київ дронами Shahed. Але безрезультатно. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони.
Попередньо, без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються, зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, у ніч на 19 липня у столиці та низці областей двічі оголошувалася повітряна тривога. Моніторингові пабліки повідомляли про наближення до столиці ударних БПЛА.
У столиці було чути вибухи.
Повідомлялося про роботу ППО в Київській області.
Також вночі в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, в місті працювала протиповітряна оборона ЗСУ по ворожих цілях. Вибухи в Одесі були чутні близько першої години ночі.
Крім того, в Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
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