Нічна атака на Київ: влада повідомила про наслідки

Ворожі дрони знищені на підступах до столиці

У ніч на 19 липня російські окупанти знову атакували Київ дронами Shahed. Але безрезультатно. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони.

Попередньо, без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються, зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

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Нагадаємо, у ніч на 19 липня у столиці та низці областей двічі оголошувалася повітряна тривога. Моніторингові пабліки повідомляли про наближення до столиці ударних БПЛА.

У столиці було чути вибухи.

Повідомлялося про роботу ППО в Київській області.

Також вночі в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, в місті працювала протиповітряна оборона ЗСУ по ворожих цілях. Вибухи в Одесі були чутні близько першої години ночі.

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Крім того, в Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.