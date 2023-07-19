Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київ: влада повідомила про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
РФ атакувала Київ дронами Shahed
фото з відкритих джерел

Ворожі дрони знищені на підступах до столиці

У ніч на 19 липня російські окупанти знову атакували Київ дронами Shahed. Але безрезультатно. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони.

Попередньо, без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються, зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня у столиці та низці областей двічі оголошувалася повітряна тривога. Моніторингові пабліки повідомляли про наближення до столиці ударних БПЛА.

У столиці було чути вибухи.

Повідомлялося про роботу ППО в Київській області.

Також вночі в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, в місті працювала протиповітряна оборона ЗСУ по ворожих цілях. Вибухи в Одесі були чутні близько першої години ночі.

Крім того, в Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Теги: росія окупанти Київ війна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 06:54
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
Вибухи пролунали у Запоріжжі
Сьогодні, 02:53
На Київщині працює ППО
На підступах до Києва працює ППО
Сьогодні, 05:08

Новини

Нічна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
Нічна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
На підступах до Києва працює ППО
На підступах до Києва працює ППО
У Києві зафіксовано шокуючий випадок масового знищення дерев
У Києві зафіксовано шокуючий випадок масового знищення дерев
Чоловік, який протягом трьох років ґвалтував доньок своєї співмешканки, отримав вирок
Чоловік, який протягом трьох років ґвалтував доньок своєї співмешканки, отримав вирок
На Київщині любитель російського репу отримав повістку
На Київщині любитель російського репу отримав повістку
«Відмили» 5 млрд грн підпільного казино. Керівники одного з банків Києва отримали підозри
«Відмили» 5 млрд грн підпільного казино. Керівники одного з банків Києва отримали підозри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
32K
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
30K
Чи буде Росія топити військовий флот Туреччини?
29K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
24K
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
22K
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило

Новини

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 06:54
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту