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Росія визнала, що викрала тисячі українських дітей: Лубінець різко відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія визнала, що викрала тисячі українських дітей: Лубінець різко відреагував
Лубінець закликає міжнародне співтовариство вжити термінових заходів для повернення депортованих дітей на територію України.
фото: slidstvo.info

Марія Львова-Бєлова заявила про депортацію до Росії 700 тис. українських дітей лише за 2022 рік

Протягом 2022 року Росія депортувала сотні тисяч українських дітей. Про це відзвітувала дитячий омбудсмен країни-агресорки Марія Львова-Бєлова. Дана доповідь є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду, вважає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець нагадав, що у своєму звіті Львова-Бєлова заявила про депортацію до Росії 700 тисяч українських дітей лише за 2022 рік.

«Доповідь уповноваженої з прав дитини РФ – прямий доказ для Міжнародного кримінального суду щодо депортації українських дітей», – зазначив він.

За словами Лубінця, жертвами депортації стають як вихованці інституційних установ, так і діти, яких сиротами зробили військові країни-окупанта. Також вивозять і тих, хто має родинні зв'язки на території України.

«Така політика стосовно українських дітей є складовою геноциду нашої нації, порушує міжнародне гуманітарне право, а саме Женевську конвенцію та Конвенцію ООН про права дитини. Це кричуще порушення прав дітей, які стають заручниками Російської Федерації», - додав омбудсмен.

Він наголосив, що закликає міжнародне співтовариство вжити термінових заходів для припинення грубих порушень норм міжнародного права та сприяти поверненню депортованих дітей на територію України.

Лубінець розповів, що він звернувся до спецпредставника генсека ООН з питань дітей та збройних конфліктів з проханням отримати від росіян списки депортованих українських дітей та передати їх Україні.

«Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на злочини, які постійно Росія вчиняє щодо українських дітей та вжити негайних заходів задля припинення грубих порушень норм міжнародного права. Також закликаю сприяти поверненню всіх дітей на територію України. Також звернувся до Вірджинії Гамби, Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів, із проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати Україні», - написав Лубінець.

Нагадаємо, Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією.

До слова, білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки.

Теги: росія політика військові опозиція Сенат США

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