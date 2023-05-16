Боррель закликав покарати Індію, яка продає паливо з російської нафти

Боррель: «Якщо дизельне пальне чи бензин надходять до Європи з Індії та виробляються з російської нафти, це є обходом санкцій, і держави-члени повинні вживати заходів»

До вторгнення РФ в Україну Індія експортувала до Європи в середньому 154 тисячі барелів на добу, однак цей показник збільшився до 200 тисяч барелів після заборони ЄС на імпорт російських продуктів

Країни ЄС повинні ввести санкції щодо продажу Індією переробленої російської нафти, вважає представник європейської дипломатії. Про це пише Reuters із посиланням на Financial Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Минулого року Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, від якої західні країни відмовилися через запроваджені санкції проти Росії. Доступ до дешевої нафти з РФ збільшив виробництво та прибуток індійських нафтопереробних заводів - це дозволило їм експортувати нафтопродукти до Європи.

«Якщо дизельне пальне чи бензин надходять до Європи з Індії та виробляються з російської нафти, це є обходом санкцій, і держави-члени повинні вживати заходів», – сказав Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До вторгнення Росії в Україну Індія експортувала до Європи в середньому 154 тисячі барелів на добу дизельного пального та пального для реактивних двигунів. Однак цей показник збільшився до 200 тисяч барелів на добу після того, як ЄС заборонив імпорт російських нафтопродуктів із 5 лютого цього року.

«Те, що Індія купує російську нафту – це нормально... Але якщо вони використовують це, щоб бути центром переробки російської нафти та продажу нам таких продуктів, ми повинні діяти», – сказав Боррель.

Будь-який механізм, щоб зупинити потік російської нафти, має бути реалізований національною владою, сказав Боррель, припускаючи, що ЄС може націлитись на покупців індійського очищеного палива, яке, на їхню думку, отримано з російської нафти.

Нагадаємо, Індія відмовилася від купівлі російського дизельного пального. Індійські компанії більше зацікавлені в купівлі російської нафти, як недорогої сировини для своїх нафтопереробних і нафтохімічних заводів, аніж у російському дизелі. Підприємства його не купуватимуть.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Євросоюз запропонує офіційно припинити постачання російської нафти до Німеччини та Польщі через північну гілку нафтопроводу Дружба.

Зазначається, що у рамках відступу від європейських санкцій обидві країни могли продовжувати отримувати нафту через північну ділянку нафтопроводу. Попри це і Польща, і Німеччина, вже припинили отримувати нафту цією ділянкою, виконуючи свої попередні обіцянки скоротити обсяги постачання.