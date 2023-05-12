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Норвегія взяла на себе головування в Арктичній раді замість Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Норвегія взяла на себе головування в Арктичній раді замість Росії
Москва очолювала цей орган два роки, але після нападу на Україну його роботу було паралізовано
фото з відкритих джерел

Норвегія очолила Арктичну раду замість Росії
 

На 13-му засіданні Арктичної ради, яке відбулося в російському Салехарді у четвер в онлайн-режимі, Норвегія прийняла ротаційне головування в Арктичній раді від РФ. Про це повідомляє Associated Press.

У березні 2022 року сім країн-членів Арктичної ради призупинили свою участь у міжурядовому органі у відповідь на вторгнення Росії в Україні у лютому.

Країни, серед яких Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія Швеція та США, заявили, що не надсилатимуть своїх представників на засідання ради у Росію.

Дослідження за участі Росії, починаючи від кліматичних робіт і закінчуючи картографуванням білих ведмедів, було призупинено, а вчені втратили доступ до важливих об’єктів у російській Арктиці.

«Для Норвегії це величезний виклик. Вони повинні ізолювати Росію і водночас вони повинні переконатися, що не спровокують Росію на розпуск ради», – сказав Расмус Г’єдссо Бертельсен з Арктичного університету Норвегії.

Декілька країн, серед яких Франція, Німеччина, Китай, Японія, Індія та Корея, беруть участь у засіданнях Арктичної ради у якості спостерігачів, а це означає, що міжнародна політика є ще одним викликом для головування Норвегії.

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Теги: парламент Німеччина Японія Канада Китай Франція Ісландія Фінляндія Данія політика Норвегія Індія Швеція

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