«Кількість боєприпасів зростає, і найближчими днями має зростати швидше», – Боррель

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

В Євросоюзі зробили заяву про надання боєприпасів Україні. Потік боєприпасів в Україну має збільшитися найближчим часом.

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Таку заяву зробив Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі, пише CNN.

«Поставлено більше тисячі ракет. Кількість боєприпасів зростає, і найближчими днями має зростати швидше», – сказав Боррель.

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На даний момент, вже надана військова підтримка на суму близько $14 млрд доларів і ЄС продовжує виконувати свою обіцянку про постачання 1 млн патронів, додав представник ЄС.

Зараз завершується підготовка другого траншу в розмірі $1 млрд на закупівлю боєприпасів в країнах ЄС.

«Були деякі розбіжності, але робота триває. Ми не чекаємо, поки буде готовий юридичний документ, щоб почати працювати», – зазначив Боррель.

Він переконаний, що війна має закінчитися справедливим миром, проте до цього Європейський Союз продовжить підтримувати оборону України. Також вони хочуть домогтися посилення ефекту міжнародних санкцій проти Росії.

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Нагадаємо, Рада ЄС прийняла допомогу у розмірі 1 млрд євро у рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України. Цей захід дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень протягом періоду з 9 лютого до 31 травня 2023 року.