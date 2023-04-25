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«Кількість боєприпасів зростає, і найближчими днями має зростати швидше», – Боррель

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
«Кількість боєприпасів зростає, і найближчими днями має зростати швидше», – Боррель
Потік боєприпасів в Україну має збільшитися найближчим часом
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

В Євросоюзі зробили заяву про надання боєприпасів Україні.  Потік боєприпасів в Україну має збільшитися найближчим часом.

Таку заяву зробив Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі, пише CNN.

«Поставлено більше тисячі ракет. Кількість боєприпасів зростає, і найближчими днями має зростати швидше», – сказав Боррель.

На даний момент, вже надана військова підтримка на суму близько $14 млрд доларів і ЄС продовжує виконувати свою обіцянку про постачання 1 млн патронів, додав представник ЄС.

Зараз завершується підготовка другого траншу в розмірі $1 млрд на закупівлю боєприпасів в країнах ЄС.

«Були деякі розбіжності, але робота триває. Ми не чекаємо, поки буде готовий юридичний документ, щоб почати працювати», – зазначив Боррель.

Він переконаний, що війна має закінчитися справедливим миром, проте до цього Європейський Союз продовжить підтримувати оборону України. Також вони хочуть домогтися посилення ефекту міжнародних санкцій проти Росії. 

Нагадаємо, Рада ЄС прийняла допомогу у розмірі 1 млрд євро у рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України. Цей захід дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень протягом періоду з 9 лютого до 31 травня 2023 року.

Теги: Європейський союз боєприпаси Україна війна

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