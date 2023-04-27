Безмитний режим для української агропродукції: комітет Європарламенту ухвалив рішення

ЄС є найбільшим торговельним партнером України

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту погодив продовження безмитного ввозу українських товарів ще на рік. Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

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«Члени Комітету з міжнародної торгівлі схвалили пропозицію продовжити призупинення ввізних мит, антидемпінгових мит та захисних заходів щодо українського експорту до ЄС ще на один рік на тлі агресивної війни Росії, яка обмежує можливості України торгувати з рештою світу», – йдеться у повідомленні.

Призупинення дії тарифів стосується фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, що підлягають тарифному квотуванню.

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Єврокомісія зазначає, що ЄС є найбільшим торговельним партнером України, на якого припадає частка у розмірі 39,5% від української торгівлі у 2021 році.

У той же час The Guardian повідомляє, що остаточне рішення щодо безмитного режиму Євросоюз може ухвалити вже завтра.

Очікується , що пропозиція про продовження безмитного доступу для українського зерна до середини 2024 року буде схвалена більшістю країн-членів ЄС, переважаючи спротив Болгарії , Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини , повідомляє дипломатичне джерело.

Нагадаємо, раніше Варшава заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України, бо через надлишок українських товарів страждає внутрішній агросектор. До такого кроку вдалися також Словаччина, Угорщина та Болгарія.

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У п'ятницю, 21 квітня, Польща відновила транзит української сільськогосподарської продукції до Європи.