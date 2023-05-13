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У ЄС застопорилося погодження нового пакету санкцій проти Росії: деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У ЄС застопорилося погодження нового пакету санкцій проти Росії: деталі
ЄС розглядає 11 пакет санкцій проти РФ
фото з відкритих джерел

На наступному засіданні санкційний пакет може бути погоджено

Посли країн Європейського Союзу під час зустрічі у Брюсселі у п'ятницю, 12 травня, не змогли досягти домовленостей щодо 11 пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє Рolskie Radio.

Наступного тижня заплановано ще одне засідання. За словами посла Польщі в ЄС Анджея Садося, на наступному засіданні санкційний пакет може бути погоджено.

Посол зазначив, що багато питань дуже технічні та складні, тому потребують ретельного експертного аналізу.

Садось також зазначив, що вітає включення до проєкту нових обмежень проти російських транспортних компаній, а також висловив сподівання, що деякі санкції аналогічним чином будуть введені і проти Білорусі.

У проєкті останнього санкційного пакету також є пропозиція внести до чорного списку осіб, які брали участь у викраденні українських дітей, вивезення їх на територію Росії, де їх примусово всиновлюють. Особам, включеним до чорного списку, заборонено в'їзд до ЄС, а їхні активи в Європі заблоковані.

Також було враховано пропозицію Польщі щодо поширення санкцій на пропагандистів та суддів, які виносять вироки на політичні процеси.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.

Теги: росія Європейський союз санкції

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