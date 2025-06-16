ЄС продовжив санкції проти РФ за анексію Криму

ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією

Рада Європейського Союзу продовжила санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Росією, до 23 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Ради ЄС.

«Обмежувальні заходи, що діють зараз, були вперше запроваджені в червні 2014 року і включають заборону на імпорт до ЄС продукції, що походить з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму або Севастополя. Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для пошуку, розвідки і видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження ЄС», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права.

«Починаючи з 2022 року, Росія продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність України своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною проти України. ЄС залишається непохитним у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємному праву на самооборону від російської агресії, а також відданий повній реалізації своєї політики невизнання», – додала Рада ЄС.

Нагадаємо, економіка Російської Федерація почала відчувати вплив санкцій Заходу. Водночас обмеження по-справжньому вплинуть на російську армію починаючи з літа 2026 року через дефіцит коштів.

До слова, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, розширивши санкційні списки. Під обмеження потрапили організації та освітні заклади, а також 46 фізичних осіб. Зокрема, дитячий табір «Артек», Центр гуманітарних та культурних ініціатив «Рассвєт» та Мелітопольський державний університет. Зазначається, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони покладено на секретаря РНБО.