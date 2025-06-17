Адміністрація Трампа розпускає групу, яка займалася тиском на Росію – Reuters

Робоча група почала втрачати імпульс, коли Трамп показав, що не зацікавлений у жорсткій позиції щодо Москви

Американські посадовці шукали методи, щоб обмежити постачання товарів та енергоносіїв до і з Росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила роботу міжвідомчої групи, яка була створена для розробки стратегії тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами неназваних посадовців, група, яка була створена навесні, припинила свою роботу в травні, коли її учасники зрозуміли, що президент США Дональд Трамп не зацікавлений у прийнятті більш жорстких рішень щодо Москви.

За словами співрозмовників агентства, робоча група, створена навесні, почала втрачати імпульс у травні, коли учасники зрозуміли, що Трамп не зацікавлений у більш жорсткій позиції щодо Москви. Останніми місяцями Трамп стає дедалі більш розчарованим через відсутність результатів. Він почав говорити, що США можуть взагалі відмовитися від посередницької ролі у врегулюванні війни. Тому робота групи «втратила сенс», кажуть співрозмовники.

Існування цієї робочої групи раніше не розголошувалося. Співрозмовники стверджують, що остаточний удар по групі було завдано приблизно три тижні тому, коли більшість членів Ради національної безпеки Білого дому – зокрема вся команда, яка займалася війною в Україні – були звільнені в рамках масштабної «чистки».

Робоча група була створена й координувалася високопоставленими працівниками Ради нацбезпеки, але в неї входили представники Держдепартаменту, Мінфіну, Пентагону та розвідки. Серед учасників був і Ендрю Пік – головний радник Ради з питань Європи та Росії, якого було усунено у травні.

Зазначається, що Трамп у будь-який момент може вирішити зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, незалежно від існування цієї групи, оскільки вона лише мала підготувати для нього відповідні варіанти дій. Група була сформована в той час, коли деякі радники Трампа почали сумніватися в готовності Кремля до компромісів. Серед її завдань – пошук рішення як США могли б стимулювати або тиснути на колишні радянські республіки, а також країни Східної Європи й Азії, щоб обмежити постачання товарів і енергоносіїв до Росії й з Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив готовність Європейського Союзу та Сполучених Штатів до запровадження нових, жорстких санкцій проти Росії. За словами глави держави, Україна отримала позитивні сигнали від ЄС щодо прийняття 18-го пакету санкцій, тоді як з американською стороною він сподівається обговорити це особисто.

Раніше Зеленський заявляв, що Трамп побоюється повністю закрити шлях для діалогу з Володимиром Путіним. На думку президента України, російський диктатор лише шукає привід для уникнення санкцій та припинення вогню.

До слова, Рада Європейського Союзу продовжила санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Росією, до 23 червня 2026 року.