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Сергій Запорізький

Який вигляд матиме святковий випуск шоу «Поле чудес» зі вдовами російських окупантів

glavcom.ua
На барабані можуть з'явитися нові сектори «Пельмені», «Дрова», «Шуба»

Головним призом шоу стане біла «Лада»

В Останкіно завершилися зйомки святкового випуску «Поле чудес», присвяченого річниці від початку спецоперації.

У програмі взяли участь удови захисників Росії.

На барабані з'явилися нові сектори «Пельмені», «Дрова», «Шуба», в чорній скриньці на щасливицю чекає сертифікат на квартиру у Волновасі.

Головний приз – біла «Лада».

Ефір заплановано до міжнародного жіночого дня 8 березня.

Джерело
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Теги: пропаганда росія війна

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Сергій Запорізький

Який вигляд матиме святковий випуск шоу «Поле чудес» зі вдовами російських окупантів
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