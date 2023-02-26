Який вигляд матиме святковий випуск шоу «Поле чудес» зі вдовами російських окупантів
Головним призом шоу стане біла «Лада»
В Останкіно завершилися зйомки святкового випуску «Поле чудес», присвяченого річниці від початку спецоперації.
У програмі взяли участь удови захисників Росії.
На барабані з'явилися нові сектори «Пельмені», «Дрова», «Шуба», в чорній скриньці на щасливицю чекає сертифікат на квартиру у Волновасі.
Головний приз – біла «Лада».
Ефір заплановано до міжнародного жіночого дня 8 березня.
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