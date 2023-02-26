Який вигляд матиме святковий випуск шоу «Поле чудес» зі вдовами російських окупантів

На барабані можуть з'явитися нові сектори «Пельмені», «Дрова», «Шуба»

Головним призом шоу стане біла «Лада»

В Останкіно завершилися зйомки святкового випуску «Поле чудес», присвяченого річниці від початку спецоперації. Будь ласка, читайте текст після реклами У програмі взяли участь удови захисників Росії. На барабані з'явилися нові сектори «Пельмені», «Дрова», «Шуба», в чорній скриньці на щасливицю чекає сертифікат на квартиру у Волновасі. Будь ласка, читайте текст після реклами Головний приз – біла «Лада». Ефір заплановано до міжнародного жіночого дня 8 березня.

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