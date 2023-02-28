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Буданов повідомив, який ракетний запас у росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Буданов повідомив, який ракетний запас у росіян
фото з відкритих джерел

 Кирило Буданов: «Росіяни вже, в принципі, сидять майже на нулях»

У Росії вичерпується запас ракет і через це збільшується часовий проміжок між ракетними ударами РФ по Україні. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Це вже досить такі буденні справи для України. Ракетних обстрілів ми пережили вже більше 20. В принципі це як статистика вже йде. Єдина закономірність в ньому, що кожен раз час між ракетними ударами збільшується, а кількість ракет в ударах зменшується. Ось єдина закономірність», – сказав він.

Відповідаючи на питання, яка причина такої тенденції, очільник розвідки повідомив, що  у Росії зменшуються запаси. «Зменшення запасів ракет. Іншої не існує. Вони вже, в принципі, сидять майже на нулях», – сказав Буданов.

Також Буданов заявив, що наступні три місяці на фронті будуть дуже активними і вирішать подальший перебіг подій. І йдеться не лише про схід країни.

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Теги: Міноборони путін статистика Кирило Буданов

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