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Генасамблея ООН готова підтримати українську «формулу миру» – Reuters

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генасамблея ООН готова підтримати українську «формулу миру» – Reuters
Фото: president.gov.ua

Україна та її союзники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію Росії, досягнувши того, щоб майже три чверті членів Генасамблеї проголосували «за»

Генеральна асамблея ООН готова ухвалити в четвер, 23 лютого, резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, у якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що Україна та Росія в середу, 22 лютого, лобіювали країни в ООН, щоб вони підтримали голосування в Генасамблеї, що складається зі 193 членів, яке, як заявили Сполучені Штати Америки, «ввійде в історію».

«Ми побачимо, яку позицію займають народи світу щодо миру в Україні», – сказала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Зазначається, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив вторгнення Росії та назвав Хартію недвозначною. Він нагадав, що всі члени мають утримуватись у своїх міжнародних відносинах від загрози чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави.

Україна та її прихильники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію Росії, досягнувши того, щоб майже три чверті членів Генасамблеї проголосували «за».

Вони стверджують, що війна – це простий випадок неспровокованого незаконного вторгнення однієї країни в іншу, тоді як Росія зображує, що веде війну з Заходом, який озброює Україну і вводить санкції проти Москви з моменту вторгнення.

«Захід нахабно проігнорував наші побоювання і продовжує наближати військову інфраструктуру НАТО дедалі ближче до наших кордонів», – заявив представник Росії в ООН Василь Небензя.

Повідомляється, що проєкт резолюції ООН, який не має обов'язкової сили, але має політичну вагу, відображає торішню вимогу Генасамблеї до Москви вивести війська та припинити бойові дії.

Зі свого боку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив журналістам, що Україна здійснює своє право на самооборону, закріплену у Статуті ООН, і що «надсилаючи Україні зброю, ви допомагаєте захищати Статут ООН».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав Генеральну асамблею ООН підтримати українську «формулу миру».

Як повідомлялося, Китай протягом декількох днів опублікує документ щодо так званого «мирного плану» для України.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що Китай наразі не надав жодного офіційного документу щодо так званого «мирного плану». Через це Україна розраховує на підтримку власної «формули миру».

Теги: Антоніу Гутерріш Україна війна росія

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