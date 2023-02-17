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Допуск РФ та Білорусі до Олімпіади. Європарламент ухвалив резолюцію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Допуск РФ та Білорусі до Олімпіади. Європарламент ухвалив резолюцію
фото ілюстративне

Європарламент заявив, що дозвіл росіянам і білорусам змагатись під нейтральним прапором «суперечить багатогранній ізоляції цих країн»

Європейський парламент у своїй резолюції засудив наміри Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань. Про це йдеться на сайті парламенту.

444 депутати підтримали резолюцію, в якій йдеться, що дозвіл росіянам і білорусам змагатись під нейтральним прапором «суперечить багатогранній ізоляції цих країн і буде використовуватися обома режимами в пропагандистських цілях». 26 депутатів проголосували проти, 37 утрималось.

Також Європарламент закликав 27 країн ЄС і міжнародну спільноту тиснути на МОК, щоб той скасував своє рішення, «яке є ганьбою для міжнародного світу спорту».

Нагадаємо, МОК розглядає можливість допуску росіян до Ігор-2024 у нейтральному статусі, проте остаточного рішення з цього питання не ухвалено, адже велика кількість країн виступили проти участі спортсменів з Росії та Білорусі.  Змагання у Парижі мають відбутися з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Україна заявила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени.

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Теги: Олімпіада росія Білорусь Європарламент

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