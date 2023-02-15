Мобілізація в Росії продовжується через «пільги та гарантії». Пояснення від МО РФ

Якщо указ про мобілізацію скасувати, то вже мобілізовані будуть позбавлені додаткових соціальних гарантій та компенсацій, передбачених урядом

У Росії депутат псковських обласних зборів від партії «Яблуко» Артур Гайдук направив запит до міністерства оборони Російської Федерації з питанням про необхідність затвердити офіційний документ про завершення часткової мобілізації та відміни відповідного указу. Про це повідомляє сайт партії «Яблуко».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У разі визнання указу таким, що втратив чинність до закінчення СВО, громадяни, покликані з мобілізації, і члени їх сімей будуть позбавлені додаткових соціальних гарантій і компенсацій, передбачених урядом РФ та вищими посадовими особами суб'єктів РФ. Статус мобілізованих громадян та грошове утримання не відповідатиме статусу та грошовому утриманню військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом», – відповіли опозиційному депутатові лише зараз на звернення, яке було направлено до міноборони у грудні 2022 року.

Партія «Яблуко» повідомляє, що раніше звернення президенту Росії про необхідність видати указ про закінчення часткової мобілізації направляли депутати від цієї партії з Москви, Карелії, Санкт-Петербурга та Великого Новгорода.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у вересні 2022 року російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.