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Продовження «зернової угоди»: президент Туреччини зробив заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Продовження «зернової угоди»: президент Туреччини зробив заяву
Ердоган має намір продовжити «зернову угоду» на два роки
фото з відкритих джерел

Ердоган наголосив, що Туреччина докладає зусилля, аби «зерновий коридор» продовжив працювати після 17 липня

Туреччина веде роботу з продовження «зернової угоди» та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільній прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським.

«Сподіваюся, що термін дії нашої ініціативи, яка за рік доставила малозабезпеченим країнам майже 33 мільйони тонн зерна, буде знову продовжено, і вона не завершиться 17 липня. Ми очікуємо, що це буде принаймні раз на 3 місяці, а не кожні 2 місяці (продовження зернової угоди прим. «Главком»). Ми докладатимемо зусиль, щоб збільшити термін зернової угоди аж до 2 років», – запевнив турецький лідер.

За його словами, це питання обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським, і воно буде порушено у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Я бажаю продовження зернової ініціативи. Я впевнений, що всі зацікавлені сторони розуміють глобальну відповідальність цієї ініціативи», - додав він.

За словами президента України, весь світ зацікавлений у тому, щоби діяв зерновий коридор. І важливо, щоб життя зернового коридору не залежало від настрою, з яким прокинувся президент РФ.

Нагадаємо, вечері, 7 липня, президент України Володимир Зеленський провів у Стамбулі  перемовини із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч лідерів відбулася напередодні завершення терміну дії «зернової угоди» щодо розблокування українських чорноморських портів, у якій Анкара виступила посередником.

Президент Ердоган прийняв президента України Володимира Зеленського в особняку Вахдеттіна у Стамбулі. Зустріч лідерів держав розпочалася близько 21:00 за київським часом.

Водночас події навколо зустрічі лідерів двох країн неабияк налякали владу країни-агресора. «Рупор Путіна» Дмитро Пєсков поспішив запевнити, що Кремль дуже уважно стежить за переговорами Ердогана і Зеленського, зазначивши, що цікаво дізнатися, про що буде мова.

До слова, після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, може поговорити із главою Кремля Володимиром Путіним.

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Теги: Туреччина Анкара Володимир Зеленський президент Дмитро Пєсков

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