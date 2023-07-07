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Кремль наляканий: Зеленський їде до Ердогана, аби поговорити віч-на-віч

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль наляканий: Зеленський їде до Ердогана, аби поговорити віч-на-віч
Ердоган готовий до перемовин із Зеленським
фото: ілюстративне

У рамках візиту до Туреччини президент Ердоган і президент України Зеленський проведуть зустрічі тет-а-тет і між делегаціями

Президент України Володимир Зеленський прибуде у Туреччину на зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Ердоган особисто запросив українського лідера, аби обговорити низку важливих питань. Як пишуть турецькі ЗМІ, переговори можуть відбутися уже найближчим часом, але точної офіційної інформації поки немає.

Очікується, що у рамках візиту президент Ердоган і президент України Зеленський проведуть зустрічі тет-а-тет і між делегаціями. Під час зустрічей обговорюватимуться останні події щодо російсько-української війни, угода про зерновий коридор, яка закінчується 17 липня, та відносини між двома країнами. Про це пише турецьке видання  Son Dakika. За інформацією видання, зустріч відбудеться у Стамбулі. Більш детальної інформації про майбутню зустріч лідерів України та Туреччини поки немає.

Після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, може поговорити із главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомив турецький телеканал A Haber. Журналістка телеканалу, яка висвітлює візит Зеленського до Туреччини, в прямому ефірі повідомила, що після спілкування з президентом України в Ердогана запланований контакт із Путіним.

У той же час події навколо зустрічі лідерів двох країн неабияк налякали владу країни-агресора. «Рупор Путіна» Дмитро Пєсков поспішив запевнити, що Кремль дуже уважно стежить за переговорами Ердогана і Зеленського, зазначивши, що цікаво дізнатися, про що буде мова.

«Звичайно, ми будемо дуже уважно стежити за результатами зустрічі. Наші конструктивні партнерські відносини з Анкарою продовжуються. Ми цінуємо ці відносини і відчуваємо взаємність з турецької сторони. Звичайно, нам буде цікаво, що буде обговорюватися між Зеленським та Ердоганом», – сказав він.

Оцінюючи можливість переговорів між Росією та Україною, Пєсков заявив, що російська сторона ніколи не закривала двері для переговорного процесу на різних рівнях, у тому числі на найвищому.

«Але поки ми не бачимо надії на цей переговорний процес», – сказав Пєсков. Коментуючи можливість зустрічі Путіна з турецьким президентом, він зазначив, що найближчим часом такі контакти не виключені.

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Теги: Володимир Зеленський президент переговори Дмитро Пєсков

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