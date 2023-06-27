На всіх напрямках у наших воїнів є просування вперед – Зеленський

Глава держави провів наради з генералами

Учора, 26 червня, президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських військ на Донеччині та в Запорізькій області, а також вручив дві золоті зірки Героя України. Про це він розповів у своєму відеозверненні до народу.

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«Сьогодні – фронт. Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів.

Був у підрозділах «Хортиці», які відзначилися в битві за Бахмут, героїчно відзначилися. Молодці, воїни!

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Потім – у наших морпіхів, дуже потужних, дуже акуратних. Дякую, що стараєтеся берегти життя наших воїнів.

Потім – «Таврія», Південь, фронт. Насичений день, багато емоцій. Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку. Дякую за всі ваші слова підтримки, хлопці! Дякую за обійми – дуже теплі – усім сьогодні. І дякую за ваші шеврони. Це надзвичайно почесно для мене, про кожен шеврон розповім окремо. Всі наші воїни – від солдата, матроса до генерала – молодці!», – зазначив український лідер.

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Зеленський відвідав позиції українських військ на Донеччині та в Запорізькій області фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Зеленський 26 червня вручив дві золоті зірки Героя України – капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, та майору Сергію Дудіну, заступнику командира батальйону морпіхів 35-ї окремої бригади.

Крім того, цього дня відбулися наради з генералами.

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«Зубанич, Тарнавський, Содоль, Сирський. Кілька оперативних рішень. Ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти, всі деталі чіткі, абсолютно зрозумілі: організація, тренування, постачання. Морську піхоту й усі елементи наших сил оборони зміцнюємо, це обовʼязково», – наголосив глава держави.

Також президент розповів про переговори з партнерами, зокрема з президентом США Джо Байденом. Передусім ішлося про постачання зброї,

«…де саме ця зброя дасть більше сили, більше захисту життя українців. І наблизить нашу перемогу. Це головне. Вся наша земля буде вільною – абсолютно вся», – підкреслив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський учора відвідав українських військових на Бердянському напрямку.