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Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО: що це означає

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО: що це означає
Зеленський перебуває з робочим візитом у Болгарії
фото скріншот відео

Болгарія стала 22-ою країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі

Сьогодні, 6 липня, після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За повідомленням кореспондента «Главкома», за декларацію на підтримку членства України в НАТО проголосували 157 депутатів від партій-ініціаторів декларації ГЄРБ, «Продовжуємо зміни»-«Демократична Болгарія», «Рух за права і свободи» і «Є такий народ». У тексті декларації зазначено, що найбільш прямим і бажаним шляхом до відновлення миру в Україні, Чорноморському регіоні та Європі є повний і негайний добровільний вихід Російської Федерації за межі міжнародно визнаних кордонів всіх суверенних держав, на територію яких вона зайшла.

Як зазначив заступник голови Банкової, Болгарія стала 22-ою країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі.

«До Вільнюського Саміту НАТО залишаються лічені дні. Але робота триває – працюємо з партнерами одночасно на кількох треках для забезпечення максимальної результативності саміту», – написав Жовква.

Що дає спільна декларація:

  • деклараціє засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови;
  • Болгарія визнає, що членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки як для України, так і для Альянсу;
  • Болгарія вітає досягнення України в просування на шляху до НАТО, зокрема в досягненні взаємосумісності з Альянсом. Також підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України й імплементації стандартів НАТО;
  • декларація закріплює готовність Болгарії продовжувати надавати підтримку Україні як з боку Альянсу, так й на двосторонньому рівні;
  • Болгарія разом з міжнародними організаціями, союзниками й партнерами підтверджує готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України.

Нагадаємо, Зеленський подякував Болгарії за допомогу та оголосив про співпрацю в оборонному секторі

Як повідомлялося, Болгарія пропонує Україні обладнання для АЕС.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави повідомив, що проведе переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

Зазначимо, що «Главком» першим повідомляв про візит президента Зеленського до Болгарії ще 4 липня.

Теги: НАТО декларація Болгарія Володимир Зеленський Україна президент робота переговори

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