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Стартували перемовини Ердогана та Зеленського у Стамбулі (перші фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стартували перемовини Ердогана та Зеленського у Стамбулі (перші фото)
Ердоган запросив Зеленського зустрітись у Туреччині
фото: www.ntv.com.tr

У ці хвилини лідери України та Туреччини проводять зустріч у особняку Вахдеттіна у Стамбулі

Сьогодні ввечері, 7 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбулу. Глава держави  у ці хвилини зустрічається із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

В аеропорту Стамбула імені Ататюрка Зеленського зустрів міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Качир.

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Президент Ердоган прийняв президента України Володимира Зеленського в особняку Вахдеттіна у Стамбулі. Зустріч лідерів держав почалася близько 21:00 за київським часом. Про це пише турецьке видання NTV. 

Після перемовин двох лідерів відбудеться зустріч делегацій обох країн. Після переговорів також очікується спільна пресконференція Ердогана та Зеленського.

Очікується, що під час зустрічі з Ердоганом Зеленський зокрема обговорить "зерновий коридор", майбутній саміт НАТО і гарантії безпеки Україні, формулу миру та повернення українських полонених з російського полону.

Зеленський прокоментував у своєму Телеграм,  можливі теми перемовин. «Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по Формулі Миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами», – написав президент.

Після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, може поговорити із главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомив турецький телеканал A Haber. Журналістка телеканалу, яка висвітлює візит Зеленського до Туреччини, в прямому ефірі повідомила, що після спілкування з президентом України в Ердогана запланований контакт із Путіним.

Зазначимо, що Зеленський у четвер, 6 липня, відвідав Болгарію, потім вирушив до Чехії та Словаччини. 

До слова, у червні Ердоган запропонував Зеленському і Президенту країни-агресора Росії Володимиру Путіну створити комісію за участю представників України, Росії, ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину, з розслідування вибуху на Каховській гідроелектростанції.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський президент

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