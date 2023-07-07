Стартували перемовини Ердогана та Зеленського у Стамбулі (перші фото)

У ці хвилини лідери України та Туреччини проводять зустріч у особняку Вахдеттіна у Стамбулі

Сьогодні ввечері, 7 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбулу. Глава держави у ці хвилини зустрічається із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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В аеропорту Стамбула імені Ататюрка Зеленського зустрів міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Качир.

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Президент Ердоган прийняв президента України Володимира Зеленського в особняку Вахдеттіна у Стамбулі. Зустріч лідерів держав почалася близько 21:00 за київським часом. Про це пише турецьке видання NTV.

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Після перемовин двох лідерів відбудеться зустріч делегацій обох країн. Після переговорів також очікується спільна пресконференція Ердогана та Зеленського.

Очікується, що під час зустрічі з Ердоганом Зеленський зокрема обговорить "зерновий коридор", майбутній саміт НАТО і гарантії безпеки Україні, формулу миру та повернення українських полонених з російського полону.

Зеленський прокоментував у своєму Телеграм, можливі теми перемовин. «Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по Формулі Миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами», – написав президент.

Після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, може поговорити із главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомив турецький телеканал A Haber. Журналістка телеканалу, яка висвітлює візит Зеленського до Туреччини, в прямому ефірі повідомила, що після спілкування з президентом України в Ердогана запланований контакт із Путіним.

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Зазначимо, що Зеленський у четвер, 6 липня, відвідав Болгарію, потім вирушив до Чехії та Словаччини.

До слова, у червні Ердоган запропонував Зеленському і Президенту країни-агресора Росії Володимиру Путіну створити комісію за участю представників України, Росії, ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину, з розслідування вибуху на Каховській гідроелектростанції.

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