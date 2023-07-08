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Ердоган після візиту Зеленського чекає на зустріч із Путіним: про що говоритимуть

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ердоган після візиту Зеленського чекає на зустріч із Путіним: про що говоритимуть
Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Президент Туреччини незабаром матиме зустріч із Путіним і зможе обговорити подальший обмін полоненими

Після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, може поговорити із главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомив турецький телеканал A Haber.

Журналістка телеканалу, яка висвітлює візит Зеленського до Туреччини, в прямому ефірі повідомила, що після спілкування з президентом України в Ердогана запланований контакт із Путіним.

Тим часом турецький президент Реджеп Таїп Ердоган анонсував візит Путіна до країни наступного місяця, де він зможе поспілкуватися з ним віч-на-віч, зокрема про обмін полоненими та «зернову угоду». Турецький лідер підкреслив, що ці два питання є пріоритетними і постійно обговорюються під час спілкування з російським диктатором і телефоном.

Тим паче, що через блокування Чорного моря, 12 суден заблоковані в українських портах, зокрема, йдеться і про турецькі судна та турецький бізнес.

Нагадаємо, вечері, 7 липня, президент України Володимир Зеленський провів у Стамбулі  перемовини із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч лідерів відбулася напередодні завершення терміну дії «зернової угоди» щодо розблокування українських чорноморських портів, у якій Анкара виступила посередником.

Президент Ердоган прийняв президента України Володимира Зеленського в особняку Вахдеттіна у Стамбулі. Зустріч лідерів держав розпочалася близько 21:00 за київським часом.

Водночас події навколо зустрічі лідерів двох країн неабияк налякали владу країни-агресора. «Рупор Путіна» Дмитро Пєсков поспішив запевнити, що Кремль дуже уважно стежить за переговорами Ердогана і Зеленського, зазначивши, що цікаво дізнатися, про що буде мова.

До слова, Україна незабаром отримає від Туреччини гусеничні самохідно-артилерійські установки (САУ) T-155 Firtina. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Це перша публічна заява про постачання ЗСУ турецької артилерії. 

Теги: Реджеп Таїп Ердоган путін обмін полоненими Володимир Зеленський

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