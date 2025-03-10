Через Трампа американцям можуть стати недоступними делікатеси з Європи – Financial Times

Французьке шампанське та італійський пармезан можуть зникнути з полиць США через тарифи Трампа

Французьке шампанське та італійський пармезан можуть стати недоступними для більшості американських споживачів, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить мито у розмірі 25%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

У той час, як США залежать від Мексики в плані свіжих продуктів, таких як авокадо та полуниця, і від Канади в плані основних продуктів, таких як пшениця та яловичина, Європа постачає їм найвишуканіші імпортні товари. Європейські виробники вважають, що тарифи на ці продукти змусять американців відмовитися від них на користь дешевших місцевих аналогів.

«Оскільки бюджети домогосподарств США напружені через стрімко зростаючі ціни на яйця та нові мита на товари з Мексики, Канади та Китаю, європейські виробники продуктів харчування та вина попереджають, що американські споживачі відмовляться від своїх дорогих делікатесів на користь дешевших вітчизняних підробок», – йдеться у статті.

«Наслідки з погляду обсягу продажів можуть бути дуже відчутними»,– наводить видання слова генерального директора італійської молочної компанії Granarolo Філіппо Маркі. Granarolo експортує до США пармезан, уточнює Financial Times. За словами Маркі, навіть без мит минулого року пармезан подорожчав до 15 євро за кілограм через зростання цін на сировину. Нові тарифи можуть збільшити оптову вартість майже на 50%, зробивши продукт доступним лише для найзаможніших покупців, вважає Марки.

Як зазначає видання, США залишаються найбільшим експортним ринком для французьких вин та інших алкогольних напоїв. «Нам доведеться шукати інші ринки збуту», – зізнався Олександр Шартонь, власник будинку Chartogne-Taillet, який експортує до США 30% своєї продукції.

За оцінками асоціації італійських сільгоспвиробників Coldiretti, американським споживачам доведеться переплатити ще 2 млрд євро за італійські ласощі, включаючи вино, сир, оливкову олію та прошутто, якщо Трамп запровадить тарифи. «Для деяких продуктів немає місцевих аналогів», – зазначив представник асоціації Луїджі Скордамалья. – Це програшний вибір, і я сподіваюся, що США дуже ретельно проаналізують ситуацію, перш ніж ухвалювати таке рішення».

Нагадаємо, 4 березня адміністрація США запровадила мито у розмірі 25% практично на весь імпорт із Канади та Мексики, а також підняла тарифи на товари з Китаю з 10% до 20%. 6 березня Трамп підписав укази про відстрочку до 2 квітня введення 25% мита на товари з Канади та Мексики, які підпадають під тристоронню торговельну угоду. Він зазначив, що після цієї дати подібних послаблень не буде.

Крім того, Трамп раніше оголосив про намір ввести мита у відповідь на імпортні товари починаючи з 2 квітня. За його словами, в середньому Європейський союз, Китай, Бразилія, Індія, Мексика та Канада стягують зі США набагато вищі мита, ніж Сполучені Штати з них.