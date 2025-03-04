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«Вони не впоралися»: Трамп ввів нові мита на імпорт із двох країн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Вони не впоралися»: Трамп ввів нові мита на імпорт із двох країн
Канаду і Мексику чекають нові тарифи від Трампа
фото із відкритих джерел

Білий дім заявив про запровадження Трампом мит на імпорт із Канади та Мексики

Президент США Дональд Трамп ввів мита щодо Канади та Мексики для боротьби з надзвичайною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, зокрема громадській охороні здоров'я, яку є неконтрольованим оборотом наркотиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням публікацію на сайті Білого дому.

У матеріалі йдеться, що це рішення було ухвалено відповідно до Закону про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

«Хоча президент Трамп надав Канаді та Мексиці широкі можливості для припинення небезпечної діяльності картелів та припливу смертоносних наркотиків до нашої країни, вони не змогли належним чином впоратися із ситуацією», – зазначено у матеріалі.

У документі Вашингтон звинуватив мексиканський уряд у нездатності організувати на належному рівні боротьбу з діяльністю наркокартелів. У зв'язку з цим злочинні організації розширюють свій нелегальний бізнес у Канаді, йдеться у матеріалі. Далі, на думку Білого дому, суттєвий потік наркотрафіку йде на територію США. Також американська адміністрація нагадала про те, що мексиканські наркокартелі відомі не лише своєю крайньою жорстокістю, а й корупцією та контролем над цілими регіонами Мексики.

«Уряд Мексики надав картелям безпечні притулки для виробництва та транспортування небезпечних наркотиків, які разом призвели до смерті від передозування сотень тисяч американців», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що мита в розмірі 25% на товари з Канади та Мексики розпочнуть діяти з 4 березня. Оголошення про мита спричинило падіння фондових ринків США. Dow Jones Industrial Average впав на 1,48%, тоді як S&P 500 втратив 1,76%, а Nasdaq Composite впав на 2,64 %.

До слова, дві третини мешканців Канади почали купувати менше товарів виробництва США, 55% почали відмовлятися від використання американського маркетплейсу Amazon, у такий спосіб протестуючи проти нової політики Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу».

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Теги: США тарифи Канада Дональд Трамп імпорт бізнес Мексика президент Вашингтон

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