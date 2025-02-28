Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру»
«Я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка»
Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у соцмережі TruthSocail.
«Сьогодні у Білому домі відбулася дуже змістовна зустріч. Було отримано багато інформації, яку неможливо було б зрозуміти без розмови під таким тиском і напругою. Дивовижно, що відкривається через емоції, і я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка, оскільки він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру», – написав Трамп.
Президент США заявив, що Зеленський нібито виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у «їхньому шанованому Овальному кабінеті». «Він може повернутися, коли буде готовий до миру», – підсумував Трамп.
Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.
🇺🇸🇺🇦 Дональд Трамп зустрів у Білому домі Володимира Зеленського. pic.twitter.com/ESK9ZC6Car— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 28, 2025
Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.
«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.
На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.
Перші кадри переговорів президентів України🇺🇦 і США🇺🇸 pic.twitter.com/VlizHAZE2W— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 28, 2025
Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».
Після цього політики залишили Овальний кабінет. О 18:00 була запланована зустріч із Трампом, після якої мала відбутися церемонія підписання двосторонньої угоди про корисні копалини.
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