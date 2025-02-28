Між Зеленським та Трампом і Ді Венсом почалась суперечка на підвищених тонах

«Я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка»

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у соцмережі TruthSocail.

«Сьогодні у Білому домі відбулася дуже змістовна зустріч. Було отримано багато інформації, яку неможливо було б зрозуміти без розмови під таким тиском і напругою. Дивовижно, що відкривається через емоції, і я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка, оскільки він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру», – написав Трамп.

Президент США заявив, що Зеленський нібито виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у «їхньому шанованому Овальному кабінеті». «Він може повернутися, коли буде готовий до миру», – підсумував Трамп.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Після цього політики залишили Овальний кабінет. О 18:00 була запланована зустріч із Трампом, після якої мала відбутися церемонія підписання двосторонньої угоди про корисні копалини.