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Куди поділася частина грошей, призначених для України? Маск зробив несподівану заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Куди поділася частина грошей, призначених для України? Маск зробив несподівану заяву
Мільярдер очолив Департамент ефективності державного управління США
фото з відкритих джерел

Раніше Трамп заявляв, що Конгрес США виділив для підтримки України $350 млрд

Значна частина грошей, призначених для України, опинилися в руках американських політиків, зокрема Національного комітету Демократичної партії та деяких республіканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави Департаменту ефективності державного управління США (Doge) Ілона Маска.

«Тому Зеленський каже, що отримав лише половину грошей», – написав він.

Ілон Маск зробив заяву про виділені США кошти для України
Ілон Маск зробив заяву про виділені США кошти для України
скріншот

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив для підтримки України приблизно $183 млрд. Це значно менше, ніж заявлені $350 млрд, про які говорив президент США Дональд Трамп.

Як підтвердив Пентагон, із цієї суми $65,9 млрд спрямовано безпосередньо на військову допомогу Україні, а ще $3,9 млрд залишаються невитраченими. Крім того, близько $58 млрд було використано в США на розвиток американської оборонної промисловості. Ці кошти витрачалися на заміну старого озброєння, переданого Україні, новим, а також на виробництво нової зброї для Києва.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що загальні витрати на війну з Росією оцінюються приблизно в $320 млрд. «З них $120 млрд – це ми, народ України, платники податків, і $200 млрд – Сполучені Штати та Євросоюз. Це вартість зброї. Це збройовий пакет – $320 млрд», – зауважував Зеленський.

Водночас Трамп стверджував, що Сполучені Штати витратили на $200 млрд, ніж Європа, та що Україна зобов’язалася повернути кошти Європі, тоді як США «не отримають нічого».

Нагадаємо, що вчора американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що ні Європа, ні адміністрація Байдена, ні Україна протягом трьох років не мали жодного шляху перемогти у війні проти Російської Федерації.

Політик заявив, що черговий пакет допомоги для України не зможе допомогти, росіяни мають «величезну чисельну перевагу» в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься «незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу».

До слова, російська влада здивувалася різким висловлюванням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на адресу глави України Володимира Зеленського. Заяви американського лідера перевершили будь-які очікування Москви.

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Теги: фінансування гроші Дональд Трамп Ілон Маск США

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