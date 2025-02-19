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Путін зробив перші заяви після переговорів РФ та США в Ер-Ріяді

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін зробив перші заяви після переговорів РФ та США в Ер-Ріяді
Путін стверджує, що без підвищення рівня довіри між Росією та США неможливо врегулювати війну
фото: Reuters

Путін заявив, що готовий зустрітися з Трампом, але ця зустріч має бути ретельно підготовлена

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито готова повернутися до перемовин щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін прокоментував зустріч делегацій США та РФ у Саудівській Аравії, назвавши її доброзичливою. За його слова, нібито Росія не відмовлялася від переговорів. Він зазначив, що Україну з процесу переговорів не виключає: вони відбуватимуться за участі і Москви, і Києва.

Зокрема, диктатор зауважив, що зустріч у Ер-Ріяді мала на меті «підвищення довіри», без якої неможливо врегулювати «українську кризу». Він додав, що посередники між РФ і США не потрібні, адже Москва хоче вести переговори напряму.

Путін зазначив, що РФ і США «зробили перші кроки» для співпраці на Близькому Сході щодо Сирії та Палестини.

Як зауважив диктатор, він готовий зустрітися з Трампом, але наголошує, що ця зустріч має бути ретельно підготовлена.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Згодом президент наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.

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Теги: війна Дональд Трамп росія Україна США Саудівська Аравія переговори путін путінський режим

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