Україна заблокувала соцмережу Трампа після критики Зеленського? МЗС зробило заяву

Truth Social доступна лише в деяких країнах

Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ до соцмережі Truth Social, оскільки вона ніколи не була доступною для українських користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

Речник МЗС спростував фейки про блокування соцмережі, які активно поширюють в мережі.

Як зазначив посадовець, Truth Social доступна лише в низці країн (США, Канада, Бразилія, Австралія та деякі інші). Водночас Україна не входить до цього списку.

Крім того, тихий наголосив, що Україна буде вдячна, якщо її додадуть до авторизованого регіону діяльності Truth Social.

Truth Social – соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group (TMTG). Соцмережу запустили у 2021 році, коли Трампа заблокували у найбільших соцмережах після того, як його прихильники у січні захопили будівлю Конгресу у Вашингтоні.

Нагадаємо, що вчора американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що ні Європа, ні адміністрація Байдена, ні Україна протягом трьох років не мали жодного шляху перемогти у війні проти Російської Федерації.

Політик заявив, що черговий пакет допомоги для України не зможе допомогти, росіяни мають «величезну чисельну перевагу» в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься «незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу».

Крім того, Венс розкритикував європейських союзників через їхню внутрішню політику «щодо міграції та цензури», яка, мовляв, «ображає» почуття більшості американців. Тож він сказав, що війна «погана» для України, для Європи і для Сполучених Штатів. Саме тому, за його словами, зараз треба прагнути до миру.

До слова, російська влада здивувалася різким висловлюванням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на адресу глави України Володимира Зеленського. Заяви американського лідера перевершили будь-які очікування Москви.