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США заблокували ключовий канал для роботи українських Himars – The Economist

Варвара Шолян
glavcom.ua
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США заблокували ключовий канал для роботи українських Himars – The Economist
Україна наразі не отримує інформацію в реальному часі для дальності ударів
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Раніше очільник ЦРУ заявив, що Штати тимчасово зупинили надання Україні розвідданих

Сьогодні, 5 березня, США зупинили роботу ключової розвідувальної мережі з Україною, необхідної для наведення систем Himars Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналіста видання The Economist Олівера Керролла. 

Зокрема, Керролл стверджує, що о 14:00 за київським часом Штати «перекрили ключовий канал зв'язку для оповіщення. До цього – дані про цілі для Himars».

Також журналіст The Economist заявляє, що Україна не отримує інформацію в реальному часі для дальності ударів.

Раніше директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що Сполучені Штати тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. При цьому він зауважив, що «з нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру».

Також «Главком» повідомляв, з посиланням на Daily Mail, що США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальною інформацією з Вашингтона.

Нагадаємо, напередодні, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні.

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Теги: розвідка США ЦРУ Україна озброєння

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