Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Китай купуватиме в України морепродукти та горох

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китай купуватиме в України морепродукти та горох
Співпраця України та Китаю у сфері аграрної торгівлі активно розвивається з 2019 року
фото: minagro.gov.ua/Мінагрополітики

Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3%

Україна і Китай підписали угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до КНР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Документи регламентують ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги до постачання на китайський ринок водних продуктів дикого вилову (риби та морепродуктів, виловлених у природних водоймах) та гороху.

Як зазначається, виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. У 2023/2024 маркетинговому році воно становило 409 тис. тонн, а у 2024/2025 прогнозується на рівні 476 тис. тонн.

Основними ринками збуту залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія, ОАЕ, а також Китай, який демонструє високі темпи зростання закупівель.

Водночас внутрішній промисловий вилов риби у 2024 році склав 11,9 тис. тонн, що на 6,2% більше, ніж у 2023 році. Вилов за межами юрисдикції України зріс майже вдвічі – до 19,9 тис. тонн. Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3% та досягла $56,3 млн.

Нагадаємо, спеціальний посланник Китаю у європейських справах Лу Шайе шокований тим, як президент Дональд Трамп поводиться з американськими союзниками в Європі. Мирна угода для України не повинна визначатися лише США та Росією.

Як повідомлялося, Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу».

До слова, міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що Сполучені Штати готові боротися з Китаєм після митних погроз Пекіна.

Як відомо, Китай у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет. В оприлюдненому проєкті бюджету йдеться, що витрати на національну оборону становитимуть 1,784 трильйона юанів ($244,99 млрд) зі збільшенням на 7,2% порівняно з минулим роком.

Читайте також:

Теги: торгівля Мінагрополітики Китай риба імпорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час минулорічного візиту до Франції китайський лідер Сі Цзіньпін обіцяв «працювати з усім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи в Україні»
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали Геополітика
4 березня, 18:10
США та Росія під час останніх переговорів обговорили питання Арктики
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Трампу потрібна Росія
28 лютого, 10:36
Березень – місяць, вода поступово прогрівається, а риба стає активнішою після зимової сплячки
Календар рибалки на березень 2025: коли краще ловити рибу?
28 лютого, 07:49
Дівчина поступово збільшувала інтенсивність імпульсів, поки її наречений не почав кричати від болю
У Китаї дівчина три години била струмом свого нареченого
28 лютого, 07:41
Позиції Україні у рейтингу Brand Finance Global Soft Power Index змінились у цьому році
Світовий рейтинг «м'якої сили»: хто у лідерах та на якій сходинці Україна
21 лютого, 17:30
Переговори Росії та США розпочалися 18 лютого 2025 року в Ер-Ріяді
США та Росія розпочали переговори у Саудівській Аравії: чого чекати Україні та ЄС?
18 лютого, 10:30
Президент США Дональд Трамп та державний секретар США (2005-2009 рр.) Кондолі́за Райс
Трампу потрібна своя Кондоліза Райс
17 лютого, 07:25
Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції
Мюнхенські розмови про мир, нова версія катастрофи українського F-16: головне за ніч
15 лютого, 06:27
Без зовнішньої допомоги розвал Росії руками України – неможливий
Ключові питання для України у переговорному процесі
14 лютого, 15:35

Економіка

Китай купуватиме в України морепродукти та горох
Китай купуватиме в України морепродукти та горох
Включення «Укрнафти» у механізм пільгових поставок допоможе уникнути зупинки підприємств – Оринчак
Включення «Укрнафти» у механізм пільгових поставок допоможе уникнути зупинки підприємств – Оринчак
Нацбанк назвав умову для зміни курсоутворюючої валюти
Нацбанк назвав умову для зміни курсоутворюючої валюти
ЗМІ нагадали, хто перед зимою лякав українців 20-годинними відключеннями і смертю у холодних будинках
ЗМІ нагадали, хто перед зимою лякав українців 20-годинними відключеннями і смертю у холодних будинках
Нардеп пояснив, чому в Україні неможливе підвищення мінімальної зарплати
Нардеп пояснив, чому в Україні неможливе підвищення мінімальної зарплати
НБУ підвищив облікову ставку через зростання інфляції
НБУ підвищив облікову ставку через зростання інфляції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
29K
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
21K
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
8570
Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
5125
Алкоголь назад на склад: Канада жорстко реагує на нові тарифи

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua