Співпраця України та Китаю у сфері аграрної торгівлі активно розвивається з 2019 року

Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3%

Україна і Китай підписали угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до КНР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

Документи регламентують ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги до постачання на китайський ринок водних продуктів дикого вилову (риби та морепродуктів, виловлених у природних водоймах) та гороху.

Як зазначається, виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. У 2023/2024 маркетинговому році воно становило 409 тис. тонн, а у 2024/2025 прогнозується на рівні 476 тис. тонн.

Основними ринками збуту залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія, ОАЕ, а також Китай, який демонструє високі темпи зростання закупівель.

Водночас внутрішній промисловий вилов риби у 2024 році склав 11,9 тис. тонн, що на 6,2% більше, ніж у 2023 році. Вилов за межами юрисдикції України зріс майже вдвічі – до 19,9 тис. тонн. Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3% та досягла $56,3 млн.

Нагадаємо, спеціальний посланник Китаю у європейських справах Лу Шайе шокований тим, як президент Дональд Трамп поводиться з американськими союзниками в Європі. Мирна угода для України не повинна визначатися лише США та Росією.

Як повідомлялося, Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу».

До слова, міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що Сполучені Штати готові боротися з Китаєм після митних погроз Пекіна.

Як відомо, Китай у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет. В оприлюдненому проєкті бюджету йдеться, що витрати на національну оборону становитимуть 1,784 трильйона юанів ($244,99 млрд) зі збільшенням на 7,2% порівняно з минулим роком.