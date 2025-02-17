Франція підтримує вступ України до НАТО

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що Франція не виключає членства України в Альянсі, оскільки це найкраща гарантія миру

Франція продовжує підтримувати вступ України до НАТО, вважаючи це найнадійнішою гарантією її безпеки. Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі LCI.

Відповідаючи на запитання про можливу реакцію Парижа у разі нового нападу Росії після укладення мирної угоди, Барро підкреслив, що Франція не виключає членства України в Альянсі.

«Франція заявила, що найкращою гарантією безпеки в день досягнення миру є гарантія НАТО, тому що це гарантія, яку Росія ніколи не випробовувала. Я не думаю, що ми повинні виключати, що ця карта буде розіграна. Це найефективніша і найменш витратна гарантія безпеки», – сказав міністр.

Раніше ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що мир ціною капітуляції України не означає нічого хорошого для Заходу. Про це він заявив у інтерв’ю Financial Times, яке цитує The Guardian.

Президент Франції Еммануель Макрон виступив з попередженням, що будь-яка мирна угода, яка призводить до «капітуляції», буде «поганою новиною для всіх», зокрема для США. Це сталося на тлі побоювань у Європі, що Росія та США можуть без участі європейських лідерів вирішити майбутню безпеку континенту, що включає можливі поступки з боку Вашингтону.

Макрон підкреслив, що лише Україна, а саме президент Володимир Зеленський, має право вести переговори з Росією про припинення війни. Він зазначив, що, хоча питання територіальної цілісності та суверенітету України повинні бути в центрі обговорення, Європа також повинна брати участь у забезпеченні регіональної безпеки.

Нагадаємо, стало відомо, що Трамп має намір особисто зустрітися з Путіним та Сі Цзіньпіном.

Також глава Пентагону припустив можливість надання Україні ядерної зброї.