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«Вироблено в ЄС». Данці просять маркувати продукти в магазинах, аби не купувати американське

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Вироблено в ЄС». Данці просять маркувати продукти в магазинах, аби не купувати американське
Данський телеканал TV 2 пише, що ініціатива групи Salling добре сприймається данцями
фото з відкритих джерел

Це рішення відображає посилення торговельної напруженості у відносинах між США та іншими країнами

Данська компанія Salling Group, найбільший ритейлер країни, вирішила додати чорну зірочку на електронних цінниках, щоб допомогти споживачам, які хочуть обирати європейські товари. Про це повідомляє Главком із посиланням на The Guardian.

Так, це рішення відображає посилення торговельної напруженості у відносинах між США під керівництвом Дональда Трампа та іншими країнами.

Андерс Хаг, генеральний директор Salling Group, пояснив у пості в соціальній мережі LinkedIn, що компанія «нещодавно отримала багато запитів від клієнтів, які хочуть купувати продукти європейських брендів».

Тому, починаючи з березня, на електронних цінниках у мережах Bilka, føtex та Netto з'явиться маленька чорна зірочка поруч із продуктами, що належать європейським компаніям.

«Вироблено в ЄС». Данці просять маркувати продукти в магазинах, аби не купувати американське фото 1
фото: Linkedin.com / Anders Hagh

Хаг підкреслив, що компанія продовжуватиме пропонувати бренди з усього світу і вибір завжди залишатиметься за покупцями, але нова функція допоможе тим, хто бажає обирати саме європейські бренди.

Данський телеканал TV 2 пише, що ініціатива групи Salling добре сприймається клієнтами. «Я дійшов до того, що волів би уникати американських товарів», – сказав один із покупців, вказавши на дії Дональда Трампа як причину.

«Америка, Дональд Трамп та Ілон Маск геть збожеволіли, вони грубо дратують нас усіма можливими способами. Тож геть американські товари», – цитує телеканал іншого співрозмовника.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу. Він заявив, що об’єднання 27 країн було створене з метою завдати економічної шкоди Сполученим Штатам. 

Дональд Трамп зробив цю заяву під час засідання уряду в середу, 26 лютого. Він наголосив, що найближчим часом будуть оприлюднені деталі нового митного плану щодо ЄС. «Ми ухвалили рішення і незабаром його оголосимо. Це буде 25%», – заявив американський лідер.

Зазначимо, що Європейський Союз входить до трійки найбільших торговельних партнерів США разом із Китаєм.

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Теги: Дональд Трамп продукти президент Європейський союз

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