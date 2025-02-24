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Очільниця євродипломатії: США заговорили російськими наративами

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Очільниця євродипломатії: США заговорили російськими наративами
Водночас Кая Каллас наголосила, що ЄС налаштований на посилення роботи зі Сполученими Штатами
фото: PAP/EPA/Olivier Matthys

Проте ЄС все одно співпрацюватиме зі Штатами для пошуку рішення для України

Заяви та позиції, які наразі надходять від Сполучених Штатів, містять очевидні російські наративи, – заявила Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Укрінформ, таку заяву Каллас озвучила сьогодні у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

Водночас Кая Каллас наголосила, що Євросоюз налаштований на посилення роботи зі Сполученими Штатами для пошуку мирного рішення щодо України. Проте таке рішення має ухвалюватися лише за участі самої України та ЄС.

«Якщо подивитися на послання, що наразі надходять  від Сполучених Штатів, то є очевидним, що російський наратив  там представлений дуже сильно», – зауважила Каллас у відповідь на запитання журналістів.

Раніше, у січні цього року, Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти Росії. Обмеження діятимуть ще шість місяців.

«Главком» повідомляв, що Кая Каллас порадила країнам ЄС збільшувати оборонні витрати, щоб бути готовими до потенційної війни з РФ. «Росія являє собою екзистенціальну загрозу нашій безпеці сьогодні, завтра і доти, доки ми недоінвестуємо в нашу оборону», – заявила Кая Каллас.  

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Теги: Україна Кая Каллас США Європейський союз

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