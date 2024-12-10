Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Доходи найбільших світових експортерів алмазів обвалились

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Доходи найбільших світових експортерів алмазів обвалились
Алмази у світі перестають приносити такі ж доходи, як раніше
фото із відкритих джерел

Найстрімкіше падіння доходів від поставок алмазів і діамантів спостерігається у Канаді 

У 2024 році доходи найбільших у світі експортерів алмазів впали в середньому на чверть порівняно з фінансовими показниками за 2023 рік. Про це пише bb.lv із посиланням на дані національних статистичних служб. 

Найстрімкіше падіння доходів від поставок алмазів і діамантів на світовий ринок було зафіксовано в Канаді. З проблемами зіткнувся й інший провідний експортер. Сумарні обсяги поставок алмазів та діамантів із Ботсвани, яка торік відповідала майже за чверть світового виробництва, скоротилися у 1,8 разів та впали до позначки у $2,3 млрд у грошовому вираженні.

Інші країни-експортери відзначили падіння доходів у середньому на 25%. Так, експорт із Південно-Африканської Республіки (ПАР) за перші дев'ять місяців 2024 року знизився на 29%, до $1,15 млрд, із США – на 27%, до 9,9 млрд. У свою чергу обсяг продажів дорогоцінного каміння з Євросоюзу (ЄС) скоротився з $7 до $5,2 мільярда, а з Ізраїлю – з $5,7 до $4,4 млрд.

Що стосується країни-агресорки Росії, то її влада та профільні відомства не публікують статистику з експорту. Проте дані про закупівлі показують, що і цю країну торкнулося падіння доходів, резюмували експерти. Втім, відомо, що російська алмазодобувна компанія «Алроса» планує скоротити витрати на співробітників і видобуток на тлі кризи в галузі, призупинити розробку найменш рентабельних активів. 

Раніше глава алмазодобувної групи De Beers Мозес Мадондо заявив про проходження світовою промисловістю піку виробництва дорогоцінного каміння. Подібній динаміці, за його словами, сприяє, зокрема, скорочення комерційних відкриттів у цій сфері. Наприклад, 2024 року було зроблено єдине подібне відкриття – копальня Луеле в Анголі. На цьому фоні, наголосив Мадондо, у середньостроковій перспективі глобальний ринок зіштовхнеться зі зниженням пропозиції природних алмазів.

До слова, у Ботсвані в шахті Karowe знайдено один із найбільших в історії алмазів вагою 2492 карати. Про це повідомила пресслужба канадської компанії Lucara Diamond.Камінь видобули за допомогою технології, що дозволяє виявляти великі алмази.

Читайте також:

Теги: експорт гроші бізнес ринок влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протести в Грузії проти рішення влади відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року
Чи схожі протести в Грузії на український Майдан 2013 року?
1 грудня, 13:37
Росія назвала кількість мешканців Донбасу, які пройшли фільтраційні центри
Росія назвала кількість мешканців Донбасу, які пройшли фільтраційні центри
14 листопада, 08:09
Останніми днями Німеччина поставила в Україну артилерійські гаубиці, танки та БМП Marder
Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО Iris-T до Різдва
26 листопада, 01:18
12 листопада у Миколаєві оголошено День жалоби за жертвами нічної атаки російських військ на місто
Нічна атака на Миколаїв: влада повідомила про ліквідацію наслідків
11 листопада, 18:29
Українців підтримує держава
Уряд розширив соціальні гарантії для родин військових, зниклих безвісти, та осіб з інвалідністю
13 листопада, 14:44
Як отримати тисячу від Зеленського. Покрокова інструкція
Як отримати тисячу від Зеленського. Покрокова інструкція Особисті фінанси
16 листопада, 20:30
60-річна Любов Лужняк саме їхала на роботу та очікувала на транспорт на зупинці, у яку влетіло авто
Смертельна ДТП у Хмельницькому. Що відомо про одну із жертв аварії
18 листопада, 15:27
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи ТЕЦ
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи ТЕЦ
23 листопада, 04:08
Компанії забороняють своїм співробітникам літати по Великій Британії, щоб зменшити викиди вуглецю
Британські держустанови почали забороняти робітникам перельоти країною
25 листопада, 15:31

Економіка

Доходи найбільших світових експортерів алмазів обвалились
Доходи найбільших світових експортерів алмазів обвалились
Китай перестав експортувати до США та Європи деталі для безпілотників – Bloomberg
Китай перестав експортувати до США та Європи деталі для безпілотників – Bloomberg
Скільки грошей переказують українці з Польщі: офіційні дані
Скільки грошей переказують українці з Польщі: офіційні дані
РФ знайшла спосіб купувати американські чіпи в обхід санкцій
РФ знайшла спосіб купувати американські чіпи в обхід санкцій
США запровадили санкції проти чиновників із РФ за причетність до «виборів» на окупованих територіях
США запровадили санкції проти чиновників із РФ за причетність до «виборів» на окупованих територіях
«Зверніть увагу, що відбувається у Вірменії з експортом золота». Економіст розказав, як Росія обходить санкції
«Зверніть увагу, що відбувається у Вірменії з експортом золота». Економіст розказав, як Росія обходить санкції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
119K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
62K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2024
13K
Поближче до Путіна. Яке майно Асад має у Москві
9269
«Грузинська мрія» планує позбавити Саломе Зурабішвілі держохорони

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Вчора, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua