Доходи найбільших світових експортерів алмазів обвалились

Алмази у світі перестають приносити такі ж доходи, як раніше

Найстрімкіше падіння доходів від поставок алмазів і діамантів спостерігається у Канаді

У 2024 році доходи найбільших у світі експортерів алмазів впали в середньому на чверть порівняно з фінансовими показниками за 2023 рік. Про це пише bb.lv із посиланням на дані національних статистичних служб.

Найстрімкіше падіння доходів від поставок алмазів і діамантів на світовий ринок було зафіксовано в Канаді. З проблемами зіткнувся й інший провідний експортер. Сумарні обсяги поставок алмазів та діамантів із Ботсвани, яка торік відповідала майже за чверть світового виробництва, скоротилися у 1,8 разів та впали до позначки у $2,3 млрд у грошовому вираженні.

Інші країни-експортери відзначили падіння доходів у середньому на 25%. Так, експорт із Південно-Африканської Республіки (ПАР) за перші дев'ять місяців 2024 року знизився на 29%, до $1,15 млрд, із США – на 27%, до 9,9 млрд. У свою чергу обсяг продажів дорогоцінного каміння з Євросоюзу (ЄС) скоротився з $7 до $5,2 мільярда, а з Ізраїлю – з $5,7 до $4,4 млрд.

Що стосується країни-агресорки Росії, то її влада та профільні відомства не публікують статистику з експорту. Проте дані про закупівлі показують, що і цю країну торкнулося падіння доходів, резюмували експерти. Втім, відомо, що російська алмазодобувна компанія «Алроса» планує скоротити витрати на співробітників і видобуток на тлі кризи в галузі, призупинити розробку найменш рентабельних активів.

Раніше глава алмазодобувної групи De Beers Мозес Мадондо заявив про проходження світовою промисловістю піку виробництва дорогоцінного каміння. Подібній динаміці, за його словами, сприяє, зокрема, скорочення комерційних відкриттів у цій сфері. Наприклад, 2024 року було зроблено єдине подібне відкриття – копальня Луеле в Анголі. На цьому фоні, наголосив Мадондо, у середньостроковій перспективі глобальний ринок зіштовхнеться зі зниженням пропозиції природних алмазів.

До слова, у Ботсвані в шахті Karowe знайдено один із найбільших в історії алмазів вагою 2492 карати. Про це повідомила пресслужба канадської компанії Lucara Diamond.Камінь видобули за допомогою технології, що дозволяє виявляти великі алмази.