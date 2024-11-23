КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи ТЕЦ

Обладнання ТЕЦ пошкоджене внаслідок обстрілів

22 листопада на одну з київських ТЕЦ, що забезпечує теплом та електроенергією понад 40% столиці, вже вчетверте прийшли слідчі поліції. Про це повідомляє КМДА.

«Головне управління Національної поліції у м. Києві вже вчетверте проводить слідчі дії на території стратегічного об’єкта столиці. При цьому, залучає сторонніх осіб на ТЕЦ, де зараз тривають масштабні відновлювальні роботи після ракетних обстрілів та технологічні процеси під час опалювального сезону», – йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначається, що оглянутий поліцією об’єкт відновлено за рахунок обладнання, отриманого як гуманітарна допомога. А згідно з процесуальними документами, предметом кримінального розслідування є інший об’єкт.

«Як з’ясувалося, приводом для кримінального провадження стала не заява або виявлення факту про вчинення злочину, а лише інформація зі слів осіб, які не мали жодного стосунку до виконання робіт», – наголосила КМДА.

Крім того, напередодні слідчих дій на ТЕЦ правоохоронці в межах цього ж провадження вилучили у підрядника всю проєктну та виконавчу документацію за об’єктами. Серед іншого вилучили й ту документацію, яка була запроєктована для фізичного захисту критичних елементів ТЕЦ.

На думку місцевої влади, це може призвести до незворотних наслідків для захисту енергосистеми України.

Нагадаємо, до головного офісу КП «Київтеплоенерго» вкотре прийшли правоохоронці – представники Управління поліції у метрополітені Головного управління Нацполіції у м. Києві. Привід для обшуків – начебто порушення підрядником трудового законодавства та наявність у нього офіційно не оформлених працівників.

Раніше на території комунального підприємства «Київтеплоенерго» пройшли обшуки. Посадових осіб «Київтеплоенерго» правоохоронці звинувачували у привласненні бюджетних коштів під час ремонту теплових мереж на вулиці Антоновича у 2016 році.