Найбільша алмазодобувна компанія РФ закриватиме рудники

Алмазодобувач зменшить активність за низкою інвестиційних проєктів

Російська алмазодобувна компанія «Алроса» планує скоротити витрати на співробітників і видобуток на тлі кризи в галузі, призупинити розробку найменш рентабельних активів. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Алроса», один із найбільших у світі виробник алмазів, може тимчасово зупинити частину родовищ, але збирається повернути їх у роботу під час відновлення ринків.

Компанія скоротить фонд оплати праці на 10% коштом оплати керівників службовців, введення неповного робочого дня, відпусток своїм коштом та інших. Чисельність персоналу також буде знижено.

Крім того, алмазодобувач зменшить активність за низкою інвестиційних проєктів, сповільнивши реалізацію частини проєктів розвитку.

Зазначається, що компанія накопичила фінансову подушку, щоб пережити кризу, і розраховує на можливу підтримку держави.

Нагадаємо, уперше за 15 років російська влада почне скуповувати алмази за рахунок коштів федерального бюджету, щоб підтримати держкорпорацію «Алроса», яка потрапила під санкції та ембарго західних країн. Про це повідомляє The Moscow Times.

Як повідомлялося, набула чинності повна заборона на прямий імпорт непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас із діамантами із Росії до країн Європейського союзу.

Також Канада 1 березня, разом із партнерами по «Великій сімці» вводить додаткові обмеження на імпорт російських алмазів. Про це повідомляєміністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

За словами глави МЗС, ця заборона доповнює введені Канадою в грудні 2023 року обмеження на імпорт алмазів і ювелірно-діамантової продукції з Росії, спрямовані на непрямий імпорт російських діамантів вагою один карат і вище.