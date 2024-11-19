Санкції змусили Індію різко відмовитись від купівлі алмазів у Росії

Індія продовжує купувати алмази у Росії, але вже не так активно, як раніше

Індія у 25 разів скоротила імпорт російських алмазів через санкції G7

Індія у вересні у 25 разів скоротила імпорт російських алмазів у порівнянні з вереснем минулого року. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на індійський Мінпромторг. Обсяг імпорту становив $1,5 млн, проти $112 млн у вересні 2023 року.

Різке падіння імпорту алмазів пов'язане із запровадженням санкцій G7 щодо Росії. Основними постачальниками дорогоцінного каміння в Індію залишилися Бельгія – $186 млн, Гонконг – $448 млн та ОАЕ – $581 млн.

Країни G7 домовилися заборонити імпорт російських алмазів із початку року. Спочатку санкція поширювалася на весь імпорт необробленого каміння, але пізніше вона торкнулася мінералів, оброблених у третіх країнах.

Раніше глава компанії Endiama Mining SA Жозе Ганга Жуніор заявив, що Ангола має «труднощі» з клієнтами через частку «Алроса» у видобутку алмазів. Російська компанія є власником 41% акцій об'єднання Catoca. Зроблені в Анголі алмази не підпадають під західні санкції, але саме зв'язки з Росією «відлякують» потенційних клієнтів.

Раніше повідомлялось, що уперше за 15 років російська влада почне скуповувати алмази за рахунок коштів федерального бюджету, щоб підтримати держкорпорацію «Алроса», яка потрапила під санкції та ембарго західних країн.

Нагадаємо, у Ботсвані в шахті Karowe знайдено один із найбільших в історії алмазів вагою 2492 карати. Про це повідомила пресслужба канадської компанії Lucara Diamond. Камінь видобули за допомогою технології, що дозволяє виявляти великі алмази.