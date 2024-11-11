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Нічна атака на Миколаїв: влада повідомила про ліквідацію наслідків

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нічна атака на Миколаїв: влада повідомила про ліквідацію наслідків
12 листопада у Миколаєві оголошено День жалоби за жертвами нічної атаки російських військ на місто
фото:ДСНС України, Facebook

Загалом у Миколаєві пошкоджено 28 житлових будинків, один приватний будинок зруйновано вщент

Під час атаки дронів на Миколаїв минулої ночі пошкоджено 28 житлових будинків, 12 нежитлових приміщень, два магазини, адміністративна будівля, також згоріло два авто. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

«Комунальні служби протягом всього дня займались ліквідацією наслідків нічної атаки по Миколаєву. Загалом пошкоджено 28 житлових будинків, один приватний будинок зруйновано вщент», – написав мер.

За його словами, також пошкоджено 12 нежитлових приміщень, які розташовані на перших поверхах багатоповерхових будинків, пошкоджено два магазини, одна адміністративна будівля, згоріло два авто.

Жителям видано 150 листів плит ОСБ та два рулони плівки. 

«Наші робітники прибирають прилеглі території, всі вікна закриті, також демонтовано аварійний дах, проведена обрізка аварійних дерев», – повідомив мер.

Сєнкевич подякував працівникам за злагоджену роботу і додав, що робота з ліквідації наслідків обстрілу продовжиться і завтра. 

Нагадаємо, 12 листопада у Миколаєві оголошено День жалоби за жертвами нічної атаки російських військ на місто. 

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 11 листопада у Миколаєві виникли пожежі у житлових будинках. Місто атакували російські ударні дрони. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Голова Миколаївської ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу в житлових будинках в місті сталися пожежі, всі відповідні служби оперативно виїхали на місця для ліквідації наслідків. 

Також в ніч проти 11 листопада окупанти завдали три авіаудари по Запоріжжю. За попередніми даними, внаслідок атаки загинув чоловік. Серед постраждалих – дівчина 15 років та два хлопчики чотирьох та 17 років.

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Теги: Миколаїв будинок робота влада

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