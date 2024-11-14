Росія назвала кількість мешканців Донбасу, які пройшли фільтраційні центри

Знущання над людьми росіяни називають «допомогою»

Гуманітарний штаб в Ростові-на-Дону, який є нічим іншим, як фільтраційним табором, відзвітував, що уже нібито надав допомогу понад 2 млн осіб, евакуйованим з Донбасу. Про це пише Всеросійський студентський корпус рятівників.

Зазначається, що цей корпус діє з 22 лютого 2022 року, що свідчить, що Москва почала готувати місця для примусового затримання українців ще до повномасштабного вторгненя.

«З часу відкриття гуманітарного штабу минуло 1000 днів, і за цей час більше 2 млн людей отримали допомогу. Робота продовжується», – йдеться у повідомленні.

До слова, фільтрацію окупанти проводять у спеціальних фільтраційних таборах, які є такими собі аналогами концтаборів. Російські сили розгорнули їх на тимчасово окупованих українських територіях, а також безпосередньо в Росії, в пунктах перетину державного кордону. Точна кількість таборів, де утримують українців, наразі достеменно невідома. У липні 2022 року заступниця голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан заявила про виявлення щонайменше 18 фільтраційних таборів, створених для затримання та примусової депортації українців до Росії.

Відомо, що під час фільтрації російські окупанти та представники незаконних збройних угруповань відбирають в українських громадян паспорти, перевіряють мобільні телефони, проводять особисті обшуки, зокрема з примусом повністю роздягнутися, та допитують.

В ООН задокументували, що російські сили коїли воєнні злочини проти українців, яких вважали пов’язаними з українськими збройними силами чи державними установами, а також узагалі проти людей з проукраїнською позицією і тих, які не пройшли перевірку на прихильність до Росії.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України загарбники посилили фільтраційні заходи серед підлітків під приводом «запобігання злочинності».

Нагадаємо, російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія», використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.

До слова, Центр національного спротиву повідомляє про критичну ситуацію з медичним обслуговуванням цивільного населення на тимчасово окупованих територіях сходу України. Згідно з інформацією, місцеві лікарні масово відмовляються приймати громадян для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, стало відомо, що російські окупанти та їхні колаборанти знову влаштували тур для іноземних журналістів на тимчасово окупованих територіях України.