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Як отримати тисячу від Зеленського. Покрокова інструкція

Особисті фінанси
Андрій Кузьмін glavcom.ua
Як отримати тисячу від Зеленського. Покрокова інструкція
колаж: glavcom.ua

Що треба зробити заради 1000 грн і чи всі можуть це осилити?

Повідомлення про видачу громадянам України так званої «президентської тисячі» наробило галасу в експертних колах. І поки критики шукають логіку у діях влади, пересічних громадян цікавлять практичні питання: коли стартує програма і як стати її учасником. «Главком» досліджує, яка процедура отримання цієї одноразової грошової допомоги від держави і які у цьому процесі можуть бути перешкоди.

Що таке «президентська тисяча» і коли її можна отримати

З 1 грудня 2024 року стартує запуск програми з надання фінансової допомоги кожному громадянину України у вигляді одноразової виплати у розмірі 1000 грн. Отримати допомогу можна буде до кінця лютого 2025 року.

На що можна витратити «тисячу від Зеленського»

Ініціативу було оголошено президентом України 25 жовтня. За його словами, гроші будуть роздані насамперед для того, щоб підтримати населення у зимовий період. Потім було конкретизовано: використати тисячу можна буде для оплати комунальних послуг, покупку ліків, продуктів, квитків «Укрзалізниці», українських книг, поповнення мобільного телефона. А можна задонатити на ЗСУ.

За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболєва, цю тисячу може отримати кожен українець, незалежно від віку та соціального статусу. А гроші на програму візьмуться із залишків західної допомоги, яку Україна не встигла освоїти і яку не можна витрачати на війну.

До речі, нинішня тисяча від держави – четверта, яка безоплатно виплачується громадянам України за всю історію країни. Першою, в 2008 році, була «Юліна тисяча», часткова компенсація вкладникам Ощадбанку СРСР при прем’єрстві Тимошенко. Тоді ця сума була еквівалентом $200.

У 2012 році, так само як компенсація вкладникам Ощадбанку, виплачувалася «Вітіна штука»: при Януковичу тисяча була вже еквівалентом $125. У 2021 році українці, які зробили два щеплення від коронавірусу, могли отримати «ковідну тисячу» – а це еквівалент $37. Нинішня державна допомога для підтримки взимку – $24 в еквіваленті.

Що необхідно для отримання «президентської тисячі»

Для отримання тисячі гривень є низка умов
Для отримання тисячі гривень є низка умов
фото: finteco.com.ua

Насправді «президентську тисячу» може отримати не кожен, а лише той, хто має смартфон, і хто є учасником державної програми «Національний кешбек».

Цей експериментальний проєкт стартував 2 вересня 2024 року та спрямований на підтримку вітчизняного виробника. Кожен її учасник при купівлі товарів із позначкою «Зроблено в Україні» отримує компенсацію 10% вартості цих товарів. Гроші перераховуються на спеціальну банківську картку, віртуальну чи фізичну.

«Президентська тисяча» перераховуватиметься лише на картку «Національний кешбек», тож якщо людина хоче отримати 1000 грн, цю картку необхідно завести. У постанові Кабміну №952 від 20 серпня 2024 року прописано умови програми «Національний кешбек».

Необхідно:

  1. Подати заяву про участь в експериментальному проєкті (у відділенні банку або в мобільному додатку банку), та зазначити такі відомості: ПІБ, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер поточного рахунку за стандартом IBAN.
  2. Надати дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень закону «Про банки та банківську діяльність» щодо банківської таємниці, згоду на передачу інформації про платіжні операції та дозвіл на обробку персональних даних.
  3. Відкрити спеціальний рахунок (банківську картку) для зарахування кешбеку.
  4. Встановити мобільний додаток «Дія» на смартфоні, якщо його досі там не було.
  5. Вибрати в мобільному додатку «Дія» послугу «Кешбек «Зроблено в Україні» і пройти електронну ідентифікацію.

«Додаток «Дія» у цьому випадку служить свого роду розподільником коштів, направляючи 10% кешбеку на картку. Якщо вона у фізичному вигляді – робите покупки та оплачуєте послуги через неї. Якщо ні – то через мобільний додаток – наприклад, Приват24», – пояснює «Главкому» колишній головний скарбник одного з українських банків Андрій Кійко.

Зараз в експериментальній програмі «Національний кешбек» беруть участь такі банки:

  • Приватбанк;
  • Ощадбанк;
  • Sense Bank;
  • А-банк;
  • ПУМБ;
  • УкрСиббанк;
  • Монобанк;
  • Укрексімбанк;
  • Глобус;
  • Укргазбанк;
  • Аккордбанк;
  • Банк Кредит Дніпро.

Слід зазначити, заява першого заступника міністра економіки Олексія Соболєва, що «президентську тисячу» може отримати кожен українець, незалежно від віку, не є цілком правильною. Ідентифікаційний код (він необхідний для отримання банківської картки) батьки можуть зробити дитині одразу після народження. А ось саму картку можна отримати лише після досягнення шести років.

До слова, у мережі шахраї поширюють посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1 тис. грн від держави. Так, українські банки почали надсилати клієнтам інформаційні повідомлення з попередженнями.

Один із банків закликав не довіряти подібним повідомленням й у жодному разі не переходити за шахрайськими посиланнями та не вводити на сумнівних сайтах дані своїх карток.

Банки закликають українців не довіряти шахраям та не переходити за сумнівними посиланнями
Банки закликають українців не довіряти шахраям та не переходити за сумнівними посиланнями
скріншот

Зазначається, що інформацію про виплату «тисячі Зеленського» буде надіслано в грудні цього року, коли власне й і запрацює програма.

Ризики при отриманні «президентської тисячі»

Банківська таємниця може перестати бути такою
Банківська таємниця може перестати бути такою
фото з відкритих джерел

Єдиний, власне ризик, полягає в особливостях участі в експериментальній програмі «Національний кешбек». Держава хоче отримати доступ до банківських рахунків українців, які братимуть тисячу.

«Погоджуючись з пунктом «Надати дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень Закону «Про банки та банківську діяльність» щодо банківської таємниці, згоду на передачу інформації про платіжні операції», людина надає державі доступ до інформації про те, куди і скільки вона витрачає коштів . Відповідно, у держави може постати питання – а звідки вони? Адже у багатьох громадян доходи певною мірою тіньові», – каже «Главкому» колишній директор Центру надання безкоштовної вторинної правової допомоги Наталка Костишин.

Утім, Андрій Кійко вважає цю проблему не дуже суттєвою. «Кому прості люди потрібні? Держава про нас і так усе знає. Інша річ, наскільки ця програма для народу є актуальною? Я ось по кешбеку за вересень отримав 42 гривні. Очевидно, не ті товари купував… 30 гривень витратив на оплату якоїсь невеликої комунальної послуги, 12 зависло на картці. Ну ось наприкінці місяця має прийти кешбек за жовтень, побачимо, що там. А ця «президентська тисяча» теж нікому погоди не зробить, оплатять один раз комуналку, і все», – каже експерт.

До речі, 2024 року на виплати за програмою «Національний кешбек» передбачено 3 мільярди гривень. Але, як розповів «Главкому» заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук, у проєкті бюджету-2025 на цю програму не передбачено нічого. Тобто вона припиняється.

Тож для тих, хто не бере участі у «Національному кешбеку», єдиний сенс підключитися до програми – це лише заради отримання «президентської тисячі».

Андрій Кузьмін, «Главком»

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Теги: фінанси компенсація населення послуги українці гроші кредит держава

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