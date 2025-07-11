Єврокомісія розробляє нову систему обмеження цін на російську нафту – Reuters

Стартова точка гнучкого порогу становитиме трохи більше ніж $45 за барель

Рівень граничної ціни змінюватиметься відповідно до коливань цін на нафту у світі

Європейська комісія готує новий механізм «плаваючого» обмеження цін на російську нафту як частину чергового пакета санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Нова гранична ціна автоматично змінюватиметься відповідно до коливань світових цін на нафту. Ініціатором ідеї став Брюссель через те, що деякі країни ЄС виступили проти жорсткого зниження граничної ціни з $60 до $45 за барель.

Стартова точка гнучкого порогу становитиме трохи більше ніж $45 за барель. Механізм цінового обмеження дозволяє західним компаніям страхувати та транспортувати російську нафту морем, лише якщо вона купується нижче встановленої цінової межі.

Ціновий поріг у $60 було встановлено ще наприкінці 2022 року. Учасники коаліції, куди входить не тільки Євросоюз, але й інші представники Великої сімки, домовлялися регулярно переглядати обмеження один раз на місяць, щоб воно було на 5% нижче від середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, але жодного разу це не зробили.

Нагадаємо, Естонія може накласти вето на ухвалення 18-го санкційного пакета ЄС проти Російської Федерації, якщо з нього буде виключено пункт про зниження цінової стелі на російську нафту. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна має чітку позицію: зниження цінової стелі на нафту має залишитися в санкційному пакеті. Таллінн наполягає на ухваленні пакета санкцій у первинному вигляді – без пом’якшень і поступок.

Раніше стало відомо, що ціна на нафту марки Urals в російських портах упала нижче встановленої Заходом стелі у $60. Це сталось через зниження ціни на нафту Brent після укладення ірансько-ізраїльського припинення вогню.

До слова, Угорщина буде готова відмовитись від російської нафти, якщо відновить свою роботу трубопровід «Одеси-Броди». У такий спосіб найбільша нафтова компанія країни Mol могла б отримувати сировину, що доставлятиметься танкерами в український порт.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пообіцяв поповнити стратегічний нафтовий резерв (SPR) країни за відповідної ринкової кон'юнктури.