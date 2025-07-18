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ЄС погодив 18-й пакет санкцій проти Росії: що потрапить під обмеження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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ЄС погодив 18-й пакет санкцій проти Росії: що потрапить під обмеження
Новий санкційний пакет передбачає зниження цінової стелі на нафту
фото з відкритих джерел

За словами глави європейської дипломатії, ЄС погодив один з найсильніших пакетів санкцій проти РФ

Посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапила нафта, «тіньовий флот» та «Північний потік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу європейської дипломатії Каю Каллас.

«ЄС щойно схвалив один з найсильніших пакетів санкцій проти Росії на сьогодні. Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту, їхніх посібників і обмежуємо доступ російських банків до фінансування», – написала вона.

За словами Каллас, 18-й пакет передбачає зниження цінової стелі на нафту, а також передбачає заборону трубопроводів «Північного потоку».

«Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють обходити санкції, і блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках. Вперше ми вводимо санкції проти реєстру прапорів і найбільшого нафтопереробного заводу «Роснєфті» в Індії. Наші санкції також б'ють по тих, хто індоктринує українських дітей», – додала дипломатка.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що Європейська комісія запропонувала його країні «гарантії» щодо відмови від російського газу в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії. Прем'єр казав, що Словаччина не голосуватиме за пакет санкцій, якщо Єврокомісія не надасть їй хоча б мінімальних гарантій щодо того, як впоратися з наслідками її «демагогічної та шкідливої» пропозиції щодо припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року.

Як повідомлялося, після спроби Словаччини заблокувати черговий пакет санкцій проти РФ новою перешкодою для ЄС стало заперечення від Мальти.

До слова, США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією.

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Теги: Європейський союз росія Кая Каллас санкції

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