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Трамп має намір запровадити єдиний тариф у 10-15% для 150 країн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп має намір запровадити єдиний тариф у 10-15% для 150 країн
Трамп відзначив, що його адміністрація «дуже близька» до торгових угод з Індією та ЄС
фото із відкритих джерел

Трамп заявив, що його адміністрація ще не визначилася зі ставкою, додавши, що вона, ймовірно, становитиме 10 або 15%

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує запровадити однакове мито на ввезення товарів зі 150 країн світу у розмірі 10-15%. В інтерв'ю телеканалу Real America's Voice він нагадав, що щодо низки країн уже визначився з тарифами. Про це пише «Главком» із посиланням на  Business Standard.

«Ми введемо однаковий тариф для 150 країн, що залишилися, це буде, ймовірно, 10-15%», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання про те, яким митом планує обкладати африканські країни.

Трамп, однак, обмовився, що «остаточне рішення ще не ухвалене». Президент відзначив, що його адміністрація «дуже близька» до торгових угод з Індією та ЄС.

У відповідь на питання щодо можливості угоди з Канадою Трамп заявив, що канадці «дуже серйозно нас образили, вводячи мита в 400% щодо американських фермерів».

Нагадаємо, нові заяви президента США Дональда Трампа про посилене озброєння України та можливість запровадження санкцій проти країн, які торгують з Росією, свідчать про різкий поворот у його політиці щодо війни. Однак, як пише The New York Times, чимало експертів сумніваються, що американський лідер справді вдасться до таких заходів. 

До слова, ЄС має намір ввести мита на літаки, автомобілі та бурбон зі США. Євросоюз затвердив другий список мит у відповідь на американські товари вартістю 72 млрд євро. 

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи для декількох країн, зокрема у цей список потрапила Молдова. 

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Теги: США економіка тарифи Дональд Трамп президент

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