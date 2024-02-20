Естонія затримала десяток ймовірних російських агентів

За словами міністр закордонних справ, російські агенти послаблювати рішучість Естонії в підтримці України

Естонія заявила про успішно зупинену гібридну операцію російських спецслужб на своїй території

Найвищі посадовці Естонії оголосили про затримання 10 ймовірних агентів Росії, що мали займатися дестабілізацією ситуації в країні. Про це повідомили прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас та міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

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«Естонія успішно зупинила гібридну операцію російських спецслужб на своїй території. Ми знаємо, що Кремль спрямовує зусилля проти усіх наших демократичних суспільств. Наша відповідь – відкритість і викриття їхніх методів. Це спосіб стримати шкідницькі дії і зробити нас стійкішими», – додала вона.

Маргус Тсахкна деталізував, що Поліція безпеки затримала десятьох осіб, підозрюваних у діяльності за вказівками з Росії.

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«Метою було сіяти страх, підживлювати напругу і послаблювати нашу рішучість у підтримці України. Але Росії не вдасться. Ми залишаємося сильними й пильними», – написав він.

Паралельно Поліція внутрішньої безпеки (Kapo) вийшла з оголошенням про те, що знайшла осіб, причетних до актів вандалізму щодо автомобілів міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса та журналіста торік, повідомляє ERR.

Загалом затримали 10 осіб, їх вважають членами агентурної мережі, що діяла за вказівками російських спецслужб. Шестеро залишаються під вартою. Наразі слідство триває.

Нагадаємо, депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, у якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу.

Раніше стало відомо, що через міграційний тиск з боку Росії Естонія може тимчасово закрити свої пункти пропуску. Країна закликає своїх громадян повернутися з Росії та не їздити туди.