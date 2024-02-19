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Прем'єрка Естонії закликала поквапитися із конфіскацією російських активів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прем'єрка Естонії закликала поквапитися із конфіскацією російських активів
Прем'єрка Кая Каллас закликала вилучити активи Росії на Заході ще до виборів у США
фото: Financial Times

Кая Каллас підкреслила стурбованість Європи тим, як президентство Трампа може вплинути на політику Заходу щодо Москви та України

Конфіскувати заморожені в західних країнах російські активи краще до президентських виборів у США, заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на полях Мюнхенської безпекової конференції. За її словами, які наводить газета Financial Times, це стане економічним тиском на Росію та дозволить прискорити настання «переломного моменту» в війни в Україні.

«Вибори – це завжди неспокійний час», – сказала Каллас Financial Times у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки. «Завжди краще зробити все можливе перед важливими виборами», – додала вона.

Каллас зазначила, що конфіскація російських коштів стане додатковим інструментом, який, поряд з військовою допомогою Україні та кроками з політичної ізоляції Росії, допоможе покласти край війні.  «Найкраще зробити все можливе перед важливими виборами. Це економічний тиск, який ми можемо вплинути на російську економіку, щоб прискорити настання переломного моменту в цій війні», –  наводить слова Каї Каллас видання.

Як пише Financial Times, Естонія давно виступає за арешт активів. Але Париж і Берлін обережні через занепокоєння щодо законності, фінансової стабільності та можливих репресій.

Минулого року ЄС створив у Гаазі Реєстр збитків для реєстрації доказів і претензій щодо збитків, збитків або збитків, заподіяних окремим особам, компаніям та українській державі російським вторгненням. Каллас сказав, що заморожені кошти можуть бути використані для покриття цих збитків. «Якщо щось залишиться, ми можемо повернути це Росії», –  скептично зазначила вона.

Нагадаємо, прем’єрка Естонії Кая Каллас зазначила, що оголошений Росією ордер на її арешт є лише спробою залякати її на тлі припущень, що вона може отримати високу посаду в Євросоюзі. Про це Каллас сказала в інтерв'ю Reuters в кулуарах Мюнхенської безпеокової конференції.

«Це робиться для того, щоб залякати та змусити мене утриматися від рішень, які я б прийняла в іншому випадку. Але це гра Росії. У цьому немає нічого дивного, і ми не боїмося», – зазначила прем'єрка Естонії.

Активна позиція Каллас, яка закликає ЄС робити більше для підтримки України, призвела до спекуляцій у Брюсселі про те, що вона може зайняти керівну посаду після виборів в ЄС у червні, можливо, як глава зовнішньополітичного відомства.

До словаЮ згідно з базою даних МВС Росії, російська поліція дійсно оголосила в розшук прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас та інших політиків за «наругу над історичною пам’яттю» 

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Теги: міністр реєстр розшук Берлін поліція арешт Естонія Париж вибори Кая Каллас

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