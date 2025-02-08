Google Maps інтегрує штучний інтелект: нові можливості для водіїв

Це лише питання часу, коли навігацію Google Maps буде покращено за допомогою ШІ

Google Maps інтегрують телефонну навігацію з чатботом Gemini, що дозволить водіям спілкуватися з помічником зі штучним інтелектом. Нова функція створена, щоб спростити планування подорожей та пошук інформації про напрямки. Про це повідомив Auto Swiat.

Користувачі Google Maps незабаром зможуть використовувати опцію «Запитати про місцеперебування», що дозволить вести контекстну розмову з помічником ШІ. На практиці це означає можливість ставити детальні запитання про точки обслуговування, пам’ятники культури чи зони відпочинку прямо з програми.

Вбудований ШІ-помічник зможе перетворитися на справжнього консультанта. У своїх пропозиціях Gemini враховуватиме індивідуальні переваги користувачів, думки інших відвідувачів певного місця та години роботи. Це обіцяє ще більше спростити процес планування подорожі та краще адаптувати цілі подорожі.

Водії цінують навігацію Google Maps не лише за інформацію про поточний трафік, а й про ДТП, дорожні роботи, камери контролю швидкості та чисті транспортні зони.

Зазвичай Google проводить низку тестів, перш ніж офіційно запустити нову функцію. Конкретної дати випуску ще немає, але ми не здивуємося, якщо компанія незабаром зробить оновлення доступним на окремих ринках. Це лише питання часу, коли навігацію Google Maps буде покращено за допомогою штучного інтелекту.