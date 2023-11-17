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Москва оголосила у розшук українського політика, який нині опікується питаннями зброї

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Москва оголосила у розшук українського політика, який нині опікується питаннями зброї
Сергій Пашинський потрапив до бази розшуку МВС РФ
фото з відкритих джерел

МВС країни-агресорки розшукує не лише Пашинського, а й дипломата Дещицю

Міністерство внутрішніх справ країни-агресорки РФ оголосило у розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського та в. о. міністра закордонних справ України Андрія Дещицю. Це випливає з бази розшуку МВС Росії.

Росія звинувачує Пашинського та Дещицю у прийнятті рішень щодо проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Зазначимо, що наразі Сергій Пашинський очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості. За півтора року до початку війни компанія, пов'язана з Пашинським, стала найбільшим приватним постачальником зброї для України.

У парламенті минулого скликання Пашинський очолював комітет з нацбезпеки та оборони.

Читайте також: NYT: Найбільшим постачальником зброї в Україні став політик, якого Зеленський називав бандитом 
Теги: розшук росія Андрій Дещиця Сергій Пашинський

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